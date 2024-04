Umeleckým inštitúciám hrozí definitívne zrušenie ich nezávislého postavenia, tvrdí poslanec Hajko

Nová kompetencia Rady fondu

11.4.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta pozmeňujúce návrhy v zákonoch o Fonde na podporu umenia a o múzeách a galériách z dielne Romana Michelka (SNS). Slovenská národná strana nimi podľa hnutia pokračuje v snahe zoštátniť umelecké inštitúcie na Slovensku a podriadiť ich personálnemu i obsahovému diktátu vládnej moci v zastúpení ministerstva kultúry Podľa Michelkových pozmeňovákov majú byť doterajšie nezávislé hodnotiace komisie len poradnými orgánmi pre radu fondu, ktorá bude po novom rozhodovať o pridelení finančných prostriedkoch na umelecké projekty.„Počet členov rady sa zvýši z deväť na 13, z toho osem členov má priamo menovať ministerstvo kultúry. Zvyšuje sa aj podiel na prioritné projekty ministerstva kultúry zo súčasných 20 na 25 percent z rozpočtu, čím sa logicky zníži podiel prostriedkov na ostatné umelecké projekty,“ vysvetľuje poslanec KDH a člen kultúrneho výboru Jozef Hajko Zdôraznil, že ide o zásadný krok k ovládnutiu Fondu na podporu umenia ministerstvom kultúry a de facto zrušenie jeho nezávislého postavenia.„Proti rozhodnutiu fondu sa aj naďalej nebude dať odvolať, čo pri navrhovaných zmenách smerujúcich k zoštátneniu fondu vytvára princíp autokratického rozhodovania o prerozdeľovaní prostriedkov na umeleckú činnosť,“ spresnil Hajko.Ďalší pozmeňujúci návrh predsedu kultúrneho výboru Romana Michelka smeruje k zákonu o múzeách a galériách. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že síce sa do hry vracia výberové konanie pri menovaní štatutárneho orgánu múzeí a galérií a vypúšťa sa veta o možnosti odvolať ho bez udania dôvodu, je to však len naoko pozitívny krok.„Zriaďovateľ, teda ministerstvo, bude môcť riaditeľov odvolať na základe jeho základnej kompetencie, a to „menovať a odvolávať“ ich bez bližšieho špecifikovania dôvodov. Do zákona sa tak dostávajú štandardy, ktoré bude musieť múzeum alebo galéria spĺňať, tieto štandardy však bude určovať ministerstvo kultúry,“ dodal Hajko.Podľa KDH pôjde o dvojsečnú zbraň, ktorou sa síce budú definovať isté kritériá fungovania inštitúcií, na druhej strane to môže popri personálnom ovládnutí múzeí a galérií predstavovať aj definitívne zrušenie nezávislého fungovania umeleckých inštitúcií.Výsledkom môže byť ich absolútne podriadenie rozhodovaniu a kontrole ministerstva kultúry.