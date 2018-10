UNESCO: Právo na vzdelávanie je aj právo na kvalifikovaných učiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Paríž 5. októbra (TASR) - Svetovým dňom učiteľov Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 2018 osobitne vyzdvihne 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.UNESCO v súvislosti s tohtoročným výročím Všeobecnej deklarácie ľudských práv zdôraznilo, že vzdelanie patrí medzi základné práva a v danom dokumente je proklamované právo na bezplatné a povinné vzdelanie, rovnako ako aj vhodný a inkluzívny prístup k vzdelávaniu pre všetky deti.Tohtoročná téma Svetového dňa učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra, znie:UNESCO túto tému zvolilo preto, aby pripomenulo medzinárodnému spoločenstvu, že právo na vzdelávanie sa nemôže vykonávať bez práva na odborne pripravených a kvalifikovaných učiteľov. Ako ďalej upozornilo UNESCO na svojej webovej stránke, v súčasnosti predstavuje nedostatok učiteľov pretrvávajúci problém všade na svete.Podľa odhadov na svete 264 miliónov detí a mladých ľudí nechodí do školy. UNESCO ďalej konštatovalo, že na svete je potrebné do učiteľského zboru prijať takmer 69 miliónov nových učiteľov.Nedostatok vyučujúcich sa v ešte väčšej miere prejavuje v skupinách zraniteľnejších detí - dievčat, postihnutých, alebo chudobných detí či dochádzajúcich do školy z vidieka prípadne vzdialených regiónov.Svetový deň učiteľov upozorňuje na skutočnosť, že UNESCO ho vyhlásilo 5. októbra 1994 s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966. Rovnako si pedagógovia 5. októbra pripomínajú Odporúčanie UNESCO o pracovných podmienkach pedagogických pracovníkov vysokých škôl, schválené v roku 1997.