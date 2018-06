UNESCO vyzvalo SR na spresnenie hraníc Karpatských bukových pralesov

Ilustračná snímka. Foto: Vanessa Hull, Michigan State University Foto: Vanessa Hull, Michigan State University

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 42. zasadnutí v Bahrajne vyzval Slovensko na čo najskoršie spresnenie hraníc a legislatívnu ochranu Karpatských bukových pralesov. Ocenil však pokrok, ktorý už Slovensko dosiahlo, tvrdí Ministerstvo životného prostredia (MŽP).Výbor sa zaoberal správou, ktorú Slovensko predložilo 1. februára 2018. Správu mu výbor uložil vypracovať na predchádzajúcom zasadnutí v Krakove. Jej súčasťou mal byť aj návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón. Ten Slovensko nepredložilo, ako dôvod uviedlo prebiehajúce rokovania s vlastníkmi pozemkov.Pre envirorezort je spresnenie hraníc aj naďalej výzvou. Uznáva však, že jeho dokončenie umožní posilniť a zefektívniť ochranu prírodnej pamiatky. V správe tiež MŽP informovalo o krokoch, ktoré pre zachovanie lokality vykonalo za posledný rok. Schválilo napríklad Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 - 2016 a rokovalo s množstvom štátnych aj neštátnych subjektov.vyhlásil v tejto súvislosti minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Podčiarkol tiež nevyhnutnosť nadrezortného prístupu a spolupráce so všetkými dotknutými subjektmi.Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat. Pralesy sú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov vrátane slovenských, ktoré sa nachádzajú na území 12 európskych štátov.