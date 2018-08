UNHCR chce od Grécka, aby zlepšilo podmienky v utečeneckých táboroch

Utečenecký tábor, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 31. augusta (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) nalieha na Grécko, aby zlepšilo podmienky v preplnených ostrovných táboroch, v ktorých našli prechodné útočisko tisíce migrantov.Podmienky v týchto táboroch, kde žije takmer 20.000 migrantov, sú podľa piatkového vyhlásenia UNHCR "mizerné, neadekvátne a rýchlo sa zhoršujú". Úrad preto apeloval na Atény, aby časť migrantov presunuli z svojich ostrovov vo východnej časti Egejského mora do pevninského Grécka.Do Grécka prichádzajú každoročne ilegálne desaťtisíce migrantov, dúfajúcich, že sa im podarí dostať sa stadiaľ ďalej do niektorej z bohatších európskych krajín, priblížila agentúra AP.Na základe dohody medzi EÚ a Tureckom z roku 2016, ktorá obmedzila migračnú vlnu smerujúcu do Grécka, sú migranti plaviaci sa z tureckého pobrežia zadržiavaní v táboroch na gréckych ostrovoch; a ak nepodali žiadosť o azyl, čakajú tam na vrátenie do Turecka. V dôsledku zdĺhavosti príslušného postupu sú tieto tábory značne preplnené. Väčšina z migrantov zároveň podľa AP napokon požiada o azyl v Grécku a čaká či jej ho prisúdia.uviedol úrad v piatkovom vyhlásení. Dodal, že podmienky "dosahujú bod varu" v tábore Moria na ostrove Lesbos, kde žije asi 7000 ľudí v príbytkoch zamýšľaných len pre 2000 osôb.Grécke úrady síce podľa UNHCR povolili presunutie z ostrovov na pevninu viac ako 3000 žiadateľom o azyl, tento proces však značne spomaľuje práve nedostatok ubytovacích zariadení.