UNHCR: Tento rok zahynulo v Stredozemnom mori už vyše 1500 migrantov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 4. augusta (TASR) - Vyše 1500 migrantov zahynulo za prvých sedem mesiacov tohto roka pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more do Európy. Informoval o tom v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) s tým, že prevádzači vysielajú migrantov na more na čoraz chatrnejších plavidlách.Podľa UNHCR zahynulo len za jún a júl v tejto oblasti dovedna až 850 migrantov, čo predstavuje jedného mŕtveho na každých 31 ďalších migrantov, ktorým sa cez Stredozemné more v rovnakom období preplaviť podarilo. Ide o značný nárast oproti vlaňajšku, keď na jedného mŕtveho migranta pripadalo v priemere za celý rok 49 zachránených.Počet ľudí, ktorí sa cez more doplavili do Európy za prvých sedem mesiacov roka, pritom oproti vlaňajšku klesol na približne polovicu, a síce na 60.000, priblížila tlačová agentúra AP.Osobitný vyslanec UNHCR pre oblasť Stredozemného mora Vincent Cochetel uviedol, že UNHCR