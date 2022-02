Únia a NATO by mali Ukrajine pomôcť, ak ju Rusko napadne, myslí si väčšina ľudí v európskych štátoch

agresie

Hlavného ochrancu vidia v NATO

Ľudia sú pripravení niesť následky

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Väčšina ľudí naprieč Európskou úniou (EÚ) si myslí, že Rusko tento rok napadne Ukrajinu a euroblok a Severoatlantická aliancia (NATO) by jej mali v prípade ruskejpomôcť.Vyplýva to z prieskumu think tanku Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR), na ktorom sa zúčastnilo viac ako 5 500 ľudí z Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Rumunska a Švédska.Za zmenou nálady v Európe je zhromažďovanie ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach, cituje mimovládnu organizáciu spravodajský portál Euronews.Vo všetkých krajinách okrem Fínska si väčšina opýtaných myslela, že Rusko v roku 2022 napadne Ukrajinu. Vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku boli tieto väčšiny malé, ale v Poľsku si to už myslelo 73 percent respondentov.Za hlavných ochrancov suverenity Ukrajiny respondenti považovali NATO, obzvlášť silný bol tento názor na východnej hranici eurobloku v Poľsku, Švédsku a Rumunsku.Prieskum tiež zistil, že Európania pri ochrane záujmov občanov únie v prípade ruskej invázie veria viac NATO a EÚ ako Spojeným štátom.Z prieskumu tiež vyplýva, že ľudia naprieč Európou sú pripravení niesť veľké a dlhodobé následky ochrany Ukrajiny.To zahŕňa utečencov na hraniciach, vyššie ceny energií, väčší ekonomický nátlak, kybernetické útoky a hrozbu ďalších ruských vojenských krokov.Väčšina opýtaných vo všetkých krajinách okrem Švédska sa tiež vyjadrila, že postoj Ruska voči Ukrajine predstavuje bezpečnostnú hrozbu aj pre ich krajinu, obzvlášť z hľadiska energetickej závislosti.