Únia bola pripravená odňať Maďarsku právo veta, ak by Orbán zabránil začiatku prístupových rokovaní s Ukrajinou

16.12.2023 (SITA.sk) - Dovedna 26 členských štátov Európskej únie uvažovalo o tom, že odoberie Maďarsku právo veta, ak by zablokovalo rozhodnutie začať rokovania s Ukrajinou o členstve v Únii. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedala to podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku integráciu Tá v rozhovore ukrajinského verejnoprávneho vysielateľa uviedla, že lídri EÚ majú „veľký počet možností a alternatív“, ktoré by im umožnili dosiahnuť konsenzus v otázkach, ktoré boli prednesené na samite - od financií až po kompromisy týkajúce sa štátov západného Balkánu.„A my sme si boli jasne vedomí, že ak by sa nenašiel tento kompromis, znamenalo by to, že maďarský premiér Viktor Orbán má inú motiváciu, ako hovorí verejne. Ale rozhodnutie padlo,“ dodala Stefanišynová.„Chcem povedať, že aj keby bola situácia kritickejšia, ako v skutočnosti bola, 26 členských štátov EÚ bolo pripravených odobrať Maďarsku právo hlasovať. Ide o oficiálny postup, ktorý sa zatiaľ nepoužil ani raz, ale je to tam. Myslím, že aj toto zohralo úlohu,“ povedala ukrajinská politička. Podľa nej Orbán nebol po samite v Bruseli nespokojný.„Je v pohode, pretože dosiahol svoje ciele. Bolo odblokovaných 10 miliárd eur pre Maďarsko a Únia počúvala Orbána, každý sa mu snažil vyhovieť, stretával sa s ním,“ skonštatovala Stefanišynová.