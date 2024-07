Únia bude bojkotovať samit o zahraničnej politike v Maďarsku, znepokojili ju Orbánove kontakty s Ruskom a Čínou

16.7.2024 (SITA.sk) - Najvyšší predstavitelia Európskej únie budú bojkotovať neformálne stretnutia organizované Maďarskom počas rotujúceho predsedníctva EÚ po tom, čo maďarský proruský premiér Viktor Orbán usporiadal sériu nečestných stretnutí so zahraničnými lídrami o Ukrajine a rozhneval tým svojich európskych partnerov.Veľmi nezvyčajné rozhodnutie, aby predseda Európskej komisie a ďalší najvyšší predstavitelia tohto orgánu bojkotovali stretnutia v Budapešti, ktoré sa majú uskutočniť koncom augusta, bolo prijaté „vo svetle nedávneho vývoja v súvislosti so začiatkom maďarského predsedníctva (EÚ),“ uviedol v pondelok hovorca Komisie Eric Mamer Maďarsko prevzalo šesťmesačnú rotujúcu úlohu 1. júla a odvtedy Orbán navštívil Ukrajinu, Rusko, Azerbajdžan, Čínu a Spojené štáty na svetovom turné, o ktorom sa hovorí ako o „mierovej misii“ zameranej na sprostredkovanie ukončenia vojny na Ukrajine To rozhnevalo mnohých lídrov v EÚ, ktorí povedali, že neboli vopred informovaní o Orbánových plánoch, a zdôraznili, že nacionalistický vodca nekonal v mene bloku počas svojich nečakaných stretnutí s Vladimirom Putinom