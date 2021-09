Únia by mala odstrániť LGBT ľuďom prekážky z cesty, europoslanci sú za uznávanie ich manželstiev

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - V Európskej únii (EÚ) by mali byť uznávané manželstvá a partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Takýto postoj má väčšina poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorý prijal uznesenie o tom, že EÚ by mala odstrániť všetky prekážky, s ktorými sa LGBT osoby stretávajú pri uplatňovaní svojich základných práv. V tlačovej správe o tom informuje tlačové stredisko EP.Spomenuté uznesenie uvádza, že manželstvá alebo registrované partnerstvá uzavreté v jednom členskom štáte by mali byť vo všetkých ostatných krajinách EÚ uznávané jednotným spôsobom a s manželmi a partnermi rovnakého pohlavia by sa malo zaobchádzať rovnako ako pri heterosexuálnych pároch.Europoslanci okrem iného poukazujú na diskrimináciu, ktorej čelia LGBT komunity v Poľsku či Maďarsku. Parlament požaduje ďalšie opatrenia zo strany Európskej únie proti týmto krajinám, ako sú postupy pri porušení predpisov, súdne opatrenia a rozpočtové nástroje.