Únia do konca roka zvýši kapacitu produkcie munície na 1,3 milióna kusov ročne, väčšina pôjde na Ukrajinu

20.1.2024 (SITA.sk) - Európska únia bude schopná od roku 2025 vyrábať najmenej 1,3 milióna kusov munície ročne. Povedal to eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton počas návštevy Estónska. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje belgickú vysielaciu spoločnosť RTBF.„Budeme pokračovať v zlepšovaní našej výrobnej kapacity, a to do konca tohto roka pravdepodobne na 1,3 až 1,4 milióna kusov," konštatoval eurokomisár.„S výrobnou kapacitou v objeme milióna kusov munície musíme zaručiť, že väčšina z nej prioritne pôjde na Ukrajinu, pretože tam ju potrebujú najviac," dodal Breton. Aká je terajšia produkcia munície v EÚ, eurokomisár odmietol povedať s tým, že ide o tajnú informáciu.