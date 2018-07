Únia ligových klubov odložila zápas 1. kola Nitra - Trenčín

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Nová sezóna futbalovej Fortuna ligy 2018/19 sa začne v sobotu 21. júla o 18.30 h zápasom FK Senica - FC Spartak Trnava. Stretnutie úspešného účastníka májovej baráže s obhajcom titulu bude mať úvodný výkop o polhodinu skôr v porovnaní s pôvodným harmonogramom vzhľadom na prebiehajúce rokovania o prenosoch na RTVS. Rovnaký časový posun je aj pri zápase 2. kola MŠK Žilina – FC Nitra, opäť so začiatkom o 18.30 h (sobota 28. júla). Informáciu priniesla oficiálna stránka súťaže.Nitrania súbojom pod Dubňom vstúpia do nového ročníka najvyššej súťaže, keďže ich zápas 1. kola s AS Trenčín bol odložený na zatiaľ neurčený termín.vysvetlil aktuálnu situáciu výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.Jedna zmena sa udiala aj v programe 4. kola. Zástupcovia Spartaka Trnava požiadali o odohratie svojho stretnutia so Zemplínom Michalovce v Zlatých Moravciach vzhľadom na kolíziu s iným podujatím na Štadióne Antona Malatinského. Prezídium ÚLK túto žiadosť schválilo. Ďalšie posuny v harmonograme zápasov ešte môžu nastať podľa výsledkov slovenských zástupcov v európskych pohárových súťažiach i výberu stretnutí pre priame prenosy zo strany televíznych vysielateľov.