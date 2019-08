Únia miest: Daňová novela Mosta-Híd pripraví samosprávy o milióny eur

Prezident ÚMS Richard Rybníček. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Komárno 20. augusta (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s návrhom novely o dani z príjmov z dielne strany Most-Híd. Ten počíta so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá by sa mala zvýšiť z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok. Cieľom návrhu má byť zvýšenie životnej úrovne pracujúcich, podľa ÚMS to bude naopak.Podľa slov prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka návrh strany Most-Híd zoberie samosprávam milióny eur, ktoré do rozpočtov dostávajú z podielových daní.skonštatoval prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček po utorkovom rokovaní prezídia únie v Komárne.Podľa Rybníčka je návrh Mosta-Híd príkladom toho, že sa centrálna vláda a politické strany stavajú k mestám a obciam povýšenecky.povedal Rybníček.Primátor Hlohovca Miroslav Kollár pripomenul, že zvýšením daňového základu sa do istej miery zvýšia ľuďom príjmy.vysvetlil.Podľa Rybníčka neobstoja ani argumenty, že samosprávy vďaka vyššiemu výberu daní dostávajú do svojich rozpočtov viac peňazí.zdôraznil Rybníček. Ako pripomenul, ÚMS sa obráti listom na predstaviteľov politických strán a o novele zákona o dani z príjmov s nimi chce ešte rokovať.Prezídium ÚMS sa v Komárne venovalo aj návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.uviedol Rybníček.