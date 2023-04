Únia miest má výhrady k návrhu o reforme verejnej správy od Mikulcovho ministerstva

Spravovanie štátu

Zmena územnosprávneho usporiadania





Únia zverejnila v januári 2020 materiál Dozrel čas na zmeny – pokračovanie reformy verejnej správy, na základe ktorého pripravuje vlastný návrh Slovensko 2032+.



Jeho súčasťou je posilnenie slobody miest a obcí prostredníctvom zmeny ich financovania. Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.





11.4.2023 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) má viaceré zásadné výhrady k predloženému návrhu Východiská pre návrh reformy verejnej správy z dielne ministerstva vnútra.Únia zdôrazňuje, že otvorenie otázky reformy spravovania štátu v nových podmienkach pokladá za nevyhnutnosť, pretože súčasný systém obmedzuje nielen efektívnu správu, ale aj využitie potenciálu Slovenska. Zároveň však poukazuje na to, že nemôže podporovať čiastkové návrhy, ktorých realizácia výrazne ovplyvní kvalitu života obyvateľov obcí a miest.„Predložený materiál rezortu vnútra neobsahuje priamo súvisiace opatrenia, ako je rozdelenie kompetencií, prehodnotenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, potrebné zmeny financovania územnej samosprávy, ani návrh financovania municipalít. Toto všetko je pritom nevyhnutnou súčasťou diskusie o komunálnej, ako aj regionálnej reforme,“ uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová Ako ďalej dodala, z materiálu nie sú zrejmé ani mechanizmy, ktorými chcú autori dosiahnuť zmeny. Chýba tiež naznačenie očakávaných bariér a dôsledkov.„Nepoznáme ani to, akú úlohu budú hrať mestá v navrhovanom usporiadaní a do akej miery prinesie predložený návrh lepšie podmienky pre ich rozvoj,“ doplnila Piršelová.Z týchto dôvodov považuje únia návrh rezortu vnútra za ďalší z názorov na zmenu územnosprávneho usporiadania, aké tu boli aj v minulosti.Kritický postoj má aj k fungovaniu novovytvorenej pracovnej skupiny k reforme pod vedením ministerstva, pretože zásadná zmena spravovania štátu nemôže byť podľa ÚMS rezortnou záležitosťou.