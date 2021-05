Únia miest Slovenska odmieta obvinenia Holého, za prieťahy v stavebných konaniach môže vláda

Riešenie situácie ÚMS víta

VÚC by nemali byť nadriadené

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Za výkon kompetencií prenesených na samosprávu nesie zodpovednosť vláda. Únia miest Slovenska (ÚMS) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová . Primátori tak reagovali na vyjadrenia podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina).Ten podľa ÚMS uviedol, že súčasný stav stavebných konaní je výsledkom nečinnosti samospráv. ÚMS tiež odmieta tvrdenia, že mestá chcú okliešťovať právomoci vyšších územných celkov (VÚC).ÚMS však nesúhlasí, aby v rámci stavebných konaní získali VÚC pozíciu odvolacieho orgánu, ktorý má rozhodovať o stavebných konaniach v mestách.„Vláda mohla celé desaťročia robiť opatrenia na zvýšenie kvality a efektívnosti stavebného konania, ale namiesto toho podporovala nezákonnosť vo financovaní, keď nedofinancovala úlohy, ktoré si 'objednala' u obcí. Ak chce túto situáciu konečne riešiť, ÚMS to iba uvíta,“ uviedla únia v stanovisku.Podľa ÚMS by VÚC nemali byť nadriadené mestám a obciam. Primátori dodávajú, že rovnako nesúhlasia so zriadením jedného centrálneho stavebného úradu, ktorý bude v prípade potreby rozhodovať o stavebných konaniach.Vláda mala podľa únie nájsť finančné prostriedky na personálne posilnenie existujúcich stavebných úradov, ktoré by stavebné konania urýchlili.