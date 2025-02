Únia miest Slovenska odmietla návrh strany SaS na úpravu financovania miest

Obmedzovanie samosprávnej slobody

Zásadné problémy miest návrh nerieši

18.2.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyjadrila zásadný nesúhlas s návrhom strany Sloboda a Solidarita (SaS) na zavedenie daňového mixu, ktorý by znamenal návrat k systému podielov na viacerých daniach.Tento model, ktorý fungoval do roku 2004, sa podľa ÚMS ukázal ako nespravodlivý a zvyšoval závislosť miest a obcí od štátnej správy. „Práve preto bol nahradený súčasným systémom, ktorý sa osvedčil," uviedla únia.ÚMS preto vyzvala liberálov na diskusiu s predstaviteľmi samospráv o riešeniach, ktoré posilnia finančnú stabilitu miest. Podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka návrh SaS posilňuje centralizáciu a reguláciu miestnej samosprávy, čo obmedzuje ich samosprávnu slobodu a negatívne ovplyvňuje rozvoj krajiny.„O to väčšie prekvapenie vzbudzuje tento krok práve u strany, ktorá má v názve slovo 'sloboda' a hlási sa k zásadám deregulácie," reagoval Rybníček.Podľa ÚMS nerieši návrh SaS zásadné problémy miest, ako sú nedostatok celkových príjmov, nadmerná regulácia miestnych príjmov, nespravodlivé prerozdeľovanie daňových výnosov, nevhodný systém vyrovnávania regionálnych rozdielov a nedostatok zdrojov na investičnú výstavbu.„Efektívna a spravodlivá zmena financovania ako súčasť komplexnej reformy verejnej správy je dlhodobo jednou z priorít ÚMS. Rovnako tak je ÚMS otvorená diskusii na túto tému na odbornej a partnerskej úrovni," uzavrela únia.