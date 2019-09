Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o milióny

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Nitra 20. septembra (TASR) – Za vrcholne antisociálny označila Únia miest Slovenska (ÚMS) zákon o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane fyzických osôb z dielne strany Most-Híd. Ako po piatkovom rokovaní prezídia v Nitre vyhlásil predseda únie Richard Rybníček, zákon zoberie samosprávam z rozpočtov milióny eur a v konečnom dôsledku zvýši ľuďom životné náklady.Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane, vďaka čomu pracujúci ľudia zaplatia na daniach menej. Nižší výber daní sa však podľa ÚMS prejaví vo výpadku rozpočtov samospráv.skonštatoval Rybníček.Podľa jeho slov sa ÚMS snažila viac ako rok presviedčať poslancov parlamentu, aby návrh neschválili.zdôraznil Rybníček.Zároveň pripomenul antisociálnosť zákona, ktorý zvýhodňuje iba pracujúcich ľudí.zhrnul Rybníček.Predstavitelia ÚMS vkladajú podľa jeho slov poslednú nádej do prezidentky Zuzany Čaputovej.povedal Rybníček.ÚMS v Nitre rokovala aj o budúcom čerpaní fondov Európskej únie v programovom období 2023 až 2030, ktoré by malo byť podľa prezídia únie jednoduchšie a rýchlejšie.uviedol Rybníček.Podľa jeho slov by malo ísť o niekoľko reforiem. Okrem územnej aj o reformu financovania verejnej správy, kompetencií, fungovania regiónov a reformu volebného systému.doplnil Rybníček.