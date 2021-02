Únia miest Slovenska žiada ministra o jednotný termín jarných prázdnin

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada ministra školstva SR Branislava Gröhlinga (SaS), aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zjednotil termín jarných školských prázdnin, a to pre všetky kraje. Únia navrhuje spoločný termín od pondelka 15. februára. Uviedla to vo svojom vyhlásení, ktoré podporilo 56 členských miest ÚMS, ktoré reprezentujú takmer dva milióny obyvateľov Slovenska. Premiéra Igora Matoviča (OĽANO) v ňom zároveň požiadala, aby prehodnotil svoj slovník voči samosprávam.





"Rozdelenie prázdnin v aktuálnej epidemiologickej situácii nepovažujeme za rozumné, ani za logické," informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. ÚMS verí, že ministerstvo zdravotníctva do utorka (9.2.) dokončí povoľovanie vzniku súkromných mobilných odberových miest (MOM) v slovenských mestách a obciach. Považuje to totiž za absolútne nevyhnutné, pretože mnohé samosprávy už nie sú schopné a ani ochotné "brať víkendové pretestovanie obyvateľov naďalej iba na svoje plecia". ÚMS taktiež apeluje na rezort zdravotníctva, aby čo najskôr v spolupráci s fakultnými nemocnicami a samosprávami zriadil vakcinačné centrá. "Veríme, že v najbližších týždňoch bude na Slovensku taktiež dostatok potrebných vakcín," poznamenala Piršelová.Členské mestá ÚMS požiadali premiéra Matoviča, aby prehodnotil svoj slovník voči samosprávam a nevyhrážal sa "kriminálom" primátorkám a primátorom, starostkám a starostom. Podobné nedôstojné vyjadrenia nie sú podľa únie hodné predsedu vlády. ÚMS pripomína, že celý proces doterajšieho celoplošného testovania by vláda nedokázala nikdy zvládnuť bez pomoci a spolupráce samospráv.