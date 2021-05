Únia miest žiada stiahnuť Hollého návrh stavebného zákona, kritizuje zvýhodnenie developerov

Developer by mohol obísť mesto

Žiadajú úplné stiahnutie návrhu

Novela posilňuje stavebnú inšpekciu

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Stavebný zákon je najväčším zásahom do kompetencií samospráv za posledné roky. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Bratislavy Matúš Vallo Podľa neho vezme návrh novely stavebného zákona z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina) samosprávam možnosti rozhodovať o výstavbe a rozvoji na jej území.„Napríklad Bratislava stratí možnosť a schopnosť vyjadrovať sa k tomu, čo ide developer na jej území stavať. Pre nás neakceptovateľné,“ povedal Vallo. Návrh zákona podľa neho dáva napríklad developerovi možnosť obrátiť sa v prípade neschválenia stavby mestom na samosprávny kraj, kde by krajskí poslanci mohli o návrhu hlasovať ešte raz.Developer by tak mohol obísť mesto a dosiahnuť výstavbu na jeho území aj bez jeho súhlasu. Samosprávne kraje pritom nemajú voči mestám nadriadené postavenie. Takýto krok by preto podľa ÚMS bol v rozpore s ústavou.„Všetko sa to podľa nášho názoru deje zo strany predkladateľa s jediným cieľom – maximálne skrátiť lehoty na vydanie záväzných stanovísk a eliminovať všetky prekážky, ktoré stoja developerovi v ceste pred rýchlym zhodnotením jeho investície,“ konštatoval primátor hlavného mesta. Návrh podľa ÚMS obsahuje časť, ktorá hovorí, že ak samospráva nevydá záväzné stanovisko do 14 dní, stavba sa povoľuje. Podľa primátorov je takáto lehota absolútne nedodržateľná. V Bratislave pred rokom a pol trvala priemerná lehota na vydanie záväzného stanoviska 123 dní. Aktuálne sa skrátila na 64 dní. Ďalšie skrátenie podľa ÚMS nie je možné.Únia zároveň nevidí v návrhu zákona napríklad účinné riešenia voči čiernym stavbám či zriadenie stavebnej polície. Žiada preto vládu, aby návrh úplne stiahla, keďže aj jeho príprava prebiehala bez dialógu s mestami či obcami. „V minulosti sa kradlo pri privatizácii podnikov, potom sa kradlo na štátnych zákazkách a teraz je tu snaha ukradnúť jednu obrovskú a dôležitú funkciu štátu na úkor práv jednoduchých ľudí, na úkor práv občanov a posunúť ju do rúk len stavebníkom. Takéto niečo musíme zastaviť,“ uviedol starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren . Novela zákona by v prípade vstúpenia do platnosti odoberala ľuďom možnosť podania žaloby voči stavebnému konaniu na súd či možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu. Veľkú časť pripomienok verejnosti by mal vyhodnotiť projektant, ktorého si ale platí developer.Podľa ÚMS zároveň hrozí, že výstavba by sa uskutočňovala aj na miestach, ktoré dnes nemajú slúžiť na stavebné účely. Nový návrh stavebného zákona by developerovi umožňoval nebrať do úvahy zóny pre šport a relax, dopady na životné prostredie či historickú hodnotu územia, na ktorom sa má stavať. Vallo dodal, že návrh ráta s využívaním programu, v rámci ktorého by si architekt mohol navrhnúť novú podobu veľkej časti územia a zároveň by si ju mohol sám schváliť.Kancelária podpredsedu vlády pre agentúru SITA uviedla, že ÚMS mohla svoje výhrady voči stavebnému zákonu uviesť aj priamo na stretnutiach s podpredsedom vlády Holým, na tých sa však nezúčastnila. „Na dnešnej tlačovej konferencii odznelo veľa nepravdivých a zavádzajúcich informácií - najmä v súvislosti s čiernymi stavbami. Musíme zdôrazniť, že za súčasný stav čiernych stavieb môže práve prístup a nekonanie samospráv. Aktuálny návrh zákona predkladá riešenie čiernych stavieb, ktoré bolo predmetom viac ako trojročnej diskusie,“ uviedla kancelária.Novela zákona podľa nej nepredpokladá možnosť dodatočného povolenia stavby. Kancelária uviedla, že novela posilňuje stavebnú inšpekciu ako zložku novo navrhovanej štruktúry. "Navyše, stále prebieha pripomienkovanie návrhu nového zákona, takže napriek doterajšiemu nezáujmu o konštruktívnu a férovú diskusiu zo strany niektorých primátorov sme pripravení s našimi partnermi zo samospráv diskutovať o konkrétnych výhradách a faktoch, nie dojmoch,“ dodala kancelária.