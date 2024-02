Únia plánuje do konca roka Ukrajine dodať 1,155 milióna kusov munície, tvrdí šéf európskej diplomacie Borrell

7.2.2024 (SITA.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell očakáva, že Európska únia do konca tohto roka Ukrajine poskytne„Náš obranný priemysel zvyšuje svoju kapacitu. Od začiatku roka vzrástla o 40 percent. Som si istý, že do konca roka počet kusov munície dodaných v rámci pomoci presiahne 1,155 milióna. Je to dosť presný údaj,“ povedal Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.