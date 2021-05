Únia sa bude zaoberať núteným odklonom letu a zatknutím aktivistu, voči Bielorusku zvažuje sankcie

Zatkli novinára

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Krajiny na Západe vyjadrili rozhorčenie nad núteným odklonom lietadla s bieloruským aktivistom, ktorého následne v Minsku zatkli. Lídri Európskej únie (EÚ) by mali v pondelok zvážiť svoju reakciu na incident a ďalšie kroky koordinujú aj Spojené štáty. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Bielorusko pri prelete nad jeho územím prinútilo lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do litovského Vilniusu pristáť v Minsku s tým, že eviduje bombovú hrozbu. Lietadlo do Minsku sprevádzala stíhačka. Bieloruské štátne médiá informovali, že krok osobne nariadil prezident Alexander Lukašenko. Na palube letu FR4978 bol aj 26-ročný exilový bieloruský novinár a aktivista Raman Pratasevič, ktorého po pristátí zatkli. Podľa svedkov bol vystrašený a ďalším pasažierom povedal, že by mohol čeliť trestu smrti. Do Vilniusu sa lietadlo dostalo po viac ako šiestich hodinách od plánovaného príletu.Spoločnosť Ryanair vo vyhlásení uviedla, že Bielorusko upozornilo posádku jeho letu na „potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko, Minsk“. Trasa letu na webstránke Flightradar24 však naznačuje, že lietadlo bolo v skutočnosti bližšie Vilniusu ako Minsku.Editor mediálneho kanálu Nexta na komunikačnej platforme Telegram Tadeusz Giczan na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že na palube lietadla boli agenti z bieloruskej bezpečnostnej služby KGB a oni boli zdrojom varovania pred bombou.Incident si vyslúžil ostré odsúdenie naprieč EÚ, pričom štáty vyzvali na okamžité prepustenie Prataseviča a úplné vyšetrovanie. Litovský prezident Gitanas Nauseda vyzval EÚ, aby počas stretnutia lídrov únie uvalila nové ekonomické sankcie na Bielorusko. Také kroky by podľa neho „mohli mať väčší vplyv na správanie sa bieloruského režimu“.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na nedeľňajšie udalosti reagovala s tým, že je to „poburujúce a nezákonné správanie“, ktoré bude mať následky. Americký minister zahraničia Antony Blinken v tejto súvislosti odsúdil „šokujúci čin“ a povedal, že administratíva prezidenta Joea Bidena „koordinuje ďalšie kroky s našimi partnermi“.Predseda výboru amerického Senátu pre zahraničné záležitosti Bob Menendez vo vyhlásení s niektorými jeho náprotivkami z Európskeho parlamentu incident nazvali „činom pirátstva“ a vyzvali na zákaz preletov nad Bieloruskom.„Bol to prípad štátom sponzorovaného únosu, štátom sponzorovaného pirátstva,“ vyjadril sa v pondelok pre írske rádio Newstalk výkonný riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary. „Zdá sa, že úmyslom úradov bolo zobrať novinára a jeho spoločníka ... veríme, že na letisku tiež vystúpili niektorí agenti KGB,“ dodal.Od víťazstva vo vlaňajších spochybňovaných prezidentských voľbách Lukašenko tvrdo zakročil proti disentu. Mnoho opozičných predstaviteľov utieklo do exilu alebo ich zatkli.Pratasevič bol svojho času editorom spomenutého kanála Nexta, ktorý zohral kľúčovú rolu pre opozíciu počas volieb a následných masových protestov, a v súčasnosti píše pre ďalší kanál Belamova. Po voľbách, o ktorých už písal z exilu v Litve, ho obvinili z terorizmu a podnecovania nepokojov.