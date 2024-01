Únia stráca v dôsledku starnutia ročne milión ľudí v produktívnom veku, vyriešiť to legálnou migráciou bude náročné

8.1.2024 (SITA.sk) - Najvyššia predstaviteľka Európskej únie pre migráciu v pondelok povedala, že členské štáty budú musieť čeliť náročným politickým výzvam, a to dokonca aj v aktuálnom volebnom roku, aby sa vyrovnali so starnúcou populáciou kontinentu.Komisárka Európskej únie pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla, že existuje naliehavá potreba odkloniť sa od nelegálnej migrácie a nájsť legitímnejšie alternatívy.„Z demografických dôvodov sa počet obyvateľov v produktívnom veku v EÚ znižuje o milión ročne,“ povedala Johanssonová počas návštevy Grécka. „To znamená, že legálna migrácia by mala rásť viac-menej o milión ročne. A to je naozaj výzva.“ Európska komisia sa snaží dokončiť celoeurópsku revíziu migračných pravidiel pred koncom svojho funkčného obdobia a pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu . Predbežná dohoda bola dosiahnutá minulý mesiac.Podľa prognóz štatistického úradu EÚ Eurostatu sa podiel obyvateľstva vo veku 65 a viac rokov zvýši do konca tohto storočia na 31,3 % z úrovne 21,1 % v roku 2022.