Únia to s klimatickou spravodlivosťou pre chudobné krajiny myslí vážne, vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie Baerbocková

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková povedala, že Európska únia to myslí vážne s poskytovaním „klimatickej spravodlivosti“ pre chudobné krajiny, ktoré trpia katastrofálnymi vplyvmi globálneho otepľovania.Na 27. konferencii OSN o zmene klímy (COP27), ktorá sa koná v egyptskom Šarm aš-Šajchu, vyzvala ostatných veľkých znečisťovateľov, aby sa pridali alebo boli ticho, čo sa týka poskytovania finančnej podpory pre tých, ktorí to potrebujú.„Dávame jasne najavo, že Európa je na strane najzraniteľnejších štátov. Ostatní môžu teraz ukázať, na ktorej strane sú. Míňanie peňazí nie je samoúčelné, ale ide o zabezpečenie spravodlivosti,“ povedala Baerbocková a dodala, že odteraz sa „nikto nemôže skrývať za Európsku úniu“.Baerbocková podotkla, že industrializované krajiny, ktoré boli „doteraz zodpovedné najmä za globálne otepľovanie“, by tiež mali prednostne zaplatiť za škody a straty.Taktiež si myslí, že pokiaľ sa emisie neznížia výraznejšie, „žiadne peniaze na svete nebudú môcť zaplatiť škody a straty v budúcnosti“.