Unia trpí dvoma druhmi paniky, podľa Fica je jednou z nich nevedomosť o budúcich krokoch Trumpa

11.2.2025 (SITA.sk) - Európska únia trpí dvoma druhmi paniky. Je o tom presvedčený slovenský premiér Robert Fico . Jednou z paník podľa neho je neschopnosť konkurovať ostatnému svetu. Druhou panikou sú očakávané kroky novozvoleného amerického prezidenta „V tomto duchu prebiehal aj neformálny samit EÚ v pondelok pred týždňom. Opäť sa potvrdilo, aké je pre Úniu nebezpečné, keď nemá vlastnú zahraničnú politiku,“ povedala vo videu na sociálnej sieti Fico. Spojená štáty sú podľa svojho prezidenta pripravené na zavedenie vysokých colných sadzieb na oceľ a hliník z Európy.„Na jednej strane oceňujem, že Európska komisia oznámila, že nebude na nové clá reagovať dovtedy, pokiaľ nebude na stole oficiálne rozhodnutie amerického prezidenta. Na druhej strane sa domnievam, že neschopnosť EÚ konkurovať Spojeným štátom bude viesť veľkých chlapcov v Európe k nasledujúcim rozhodnutiam. Po prvé, že Európa bude kupovať ešte viac a viac plynu a ropy z USA. Teda jedna východná závislosť bude nahradená západnou. Po druhé, ako to konštatoval generálny tajomník NATO , Európa bude Spojeným štátom platiť za zbrane pre Ukrajinu. A po tretie, Európa bez väčšie odporu odsúhlasí zvýšenie zbrojných výdavkov. A rozhodujúci európski hráči sa budú spoliehať, že americký prezident si nové clá rozmyslí. Pre prípad, že si to nerozmyslí, musíme mať aspoň predtuchu, čo rozhodnutie o uvalení vysokého cla na oceľ a hliník bude znamenať pre celú EÚ a pre Slovensko, a aké ochranné opatrenia sme schopní prijať,“ dodal Fico, ktorý nepochybuje, že slovenská opozícia bude jeho obviňovať za vysoké americké clá.Donald Trump podľa neho nerešpektuje inštitúcie Európskej únie a ani Úniu ako takú. Bude tak preferovať vzťahy s jednotlivými štátmi EÚ. „Ako „prejav úcty“ k EÚ vyhlásil, že si chce zobrať Grónsko. Trochu to teraz preženiem, ale vieme si predstaviť, že EÚ pôjde na obranu Dánska (Grónsko patrí Dánsku-poz. red.) s takou istou horlivosťou, ako to bolo a je pri Ukrajine? No ani náhodou,“ konštatoval Fico.