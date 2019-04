Únia zamestnávateľov: Sociálne balíčky sú prijímané narýchlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. apríla (TASR) - Konkurencieschopnosť, vzdelávanie a pracovná mobilita. To sú pre Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) tri kľúčové priority do roku 2020, o ktorých hovorila na piatkovom sneme. Zároveň upozornili na viaceré problémy, ktoré zamestnávateľov v súčasnosti trápia.skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Za problematické považujú aj zvyšovanie minimálnej mzdy.povedal Kiraľvarga.V oblasti konkurencieschopnosti zamestnávatelia očakávajú, že vláda podporí transformáciu priemyslu na nízkouhlíkovú výrobu aj formou bezodplatného prideľovania kvót, prehodnotením využívania zdrojov v Environmentálnom fonde či zavedením udržateľného systému kompenzácie vysokých cien elektrickej energie pre energeticky náročný priemysel.Na trhu práce je podľa zamestnávateľov stále problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a vzdelávacie systémy nekorešpondujú s potrebami trhu. RÚZ preto uviedla, že bude naďalej podporovať realizáciu všetkých opatrení zameraných na uľahčenie zamestnávania ľudí z tretích krajín.Za problematický považuje RÚZ aj systém vzdelávania.podotkol prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.Pod zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska by sa podľa RÚZ podpísalo aj zreformovanie daňového a odvodového systému. Odstrániť by sa malo tzv. skryté zdaňovanie. RÚZ presadzuje, aby sa udržala efektívnosť výberu daní, podporilo sa dobrovoľné plnenie daňových povinností, zrušiť by sa malo platenie osobitných odvetvových daní a odvodov. Potrebné je aj reformovať súčasný neefektívny a drahý systém zdravotného, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, znížiť by sa malo aj odvodové zaťaženie zamestnávateľov.myslí si člen Prezídia RÚZ Ján Oravec. Regulácia sa prejavuje podľa jeho slov tým, že firmám zbytočne rastú náklady.upozornil Oravec.Zamestnávatelia volajú aj po zavedení systematického legislatívneho procesu a znížení byrokracie, zvýšení vymožiteľnosti práva, prepojení vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce. V rámci strategických priorít RÚZ považuje za potrebnú aj reformu regulačného rámca v energetike a zabezpečenie konkurenčných cien energií, ako aj zlepšiť využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie.