Únia zasiahne ruské energetické príjmy novým balíkom sankcií. Zamerané budú na export skvapalneného zemného plynu

21.6.2024 (SITA.sk) - Nový balík sankcií Európskej únie voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu bude zameraný aj proti exportu ruského skvapalneného zemného plynu LNG ). Uviedla to agentúra The Associated Press, podľa ktorej Únia odhaduje, že vlani sa do tretích krajín cez prístavy Európskej únie prepravil ruský LNG v objeme zhruba 4 až 6 miliárd kubických metrov.Všetky podrobnosti o novom balíku sankcií Brusel pravdepodobne zverejní začiatkom budúceho týždňa, ak ministri zahraničných vecí EÚ opatrenia potvrdia, čo sa očakáva v pondelok. Belgické predsedníctvo Únie vo štvrtok oznámilo, že dohodu o nových sankciách uzavreli veľvyslanci EÚ.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová , ktorej tím nové sankcie voči Rusku načrtol, uviedla, že tento balík "pripraví Rusko o ďalšie príjmy za energie. A bude riešiť Putinovu (ruského vodcu, pozn. red.) tieňovú flotilu a tieňovú bankovú sieť v zahraničí."