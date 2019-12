UNICEF a HC ´05 iClinic Banská Bystrica na Mikuláša pre všetky deti!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2019 (Webnoviny.sk) -Zápas 6. 12. 2019 proti HC Slovan Bratislava bude mať benefičný charakter pod záštitou Slovenskej nadácie pre UNICEF. Zápas odohrajú hráči HC ´05 iClinic Banská Bystrica v špeciálnej edícii hokejových dresov s logom UNICEF. Tie následne poputujú do dražby, ktorá bude prebiehať od 9. 12. 2019 do 14. 12. 2019 na www.fanshophc05.sk . Výnos z dražby odovzdá hokejový klub dňa 22. 12. 2019 pred domácim stretnutím, výkonnej riaditeľke Slovenskej nadácie pre UNICEF. Umožní tak UNICEFu pripraviť pre deti ten najlepší možný štart do života a prispieť k hlavnej misii UNICEFu: "Keďže zápas je venovaný deťom, deti budú aj jeho hlavnými aktérmi. Slávnostné buly zápasu vhodí Marek Hamšík spolu s mladými hokejistami HC ´05 iClinic Banská Bystrica a počas zápasu budú pre divákov a deti pripravené rôzne sprievodné aktivity.Celá akcia sa koná vďaka podpore partnerov hokejového klubu BDM group, s.r.o. a EverLift Slovakia, s.r.o., ktorí boli od začiatku celej myšlienke pozitívne naklonení a neváhali ju podporiť.UNICEF by chcel touto cestou poďakovať celému klubu HC ´05 iClinic Banská Bystrica, partnerom, hráčom aj fanúšikom za krásne mikulášske gesto.Inzercia