UNICEF: Boj o provinciu Idlib môže mať vplyv na životy milióna detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 10. augusta (TASR) - Boj o sýrsku provinciu Idlib medzi vládnymi silami a povstalcami by mohol mať vplyv na životy viac ako milióna detí, z ktorých mnohé žijú v utečeneckých táboroch. Informoval o tom v piatok Detský fond OSN (UNICEF).V tejto prevažne vidieckej provincii na severozápade krajiny je už teraz nedostatok potravín, vody a liekov. V Idlibe v súčasnosti žije viac ako milión presídlencov, ktorí v dôsledku vládnych ofenzív po celej krajine museli opustiť svoje domovy, pripomína agentúra AP.UNICEF konštatuje, že boj o Idlib, poslednú veľkú baštu sýrskej politickej a vojenskej opozície, by zhoršil už aj tak zlú humanitárnu situáciu a mohol by viesť k presídleniu 350.000 detí.Sýrska vláda vo štvrtok zhadzovala v provincii letáky a vyzývala obyvateľov, aby sa zmierili s jej mocou. Úrady varovali, že vládne sily dobyjú provinciu silou, ak to bude potrebné.OSN vo svojich vyhláseniach v minulosti opakovane upozorňovala na riziká, ktoré pre miestne obyvateľstvo predstavuje útok na Idlib. Sýrsky prezident Bašár Asad však v nedávnom rozhovore pre ruské médiá označil ovládnutie provincie Idlib za prioritu vládnych ozbrojených síl.Humanitárny koordinátor OSN pre Sýriu Panos Mumtzis v júni v súvislosti s plánmi sýrskeho vojenského velenia varoval, že ak by sa z provincie Idlib, ktorá hraničí s Tureckom, vydali v dôsledku bojov na útek približne dva milióny ľudí, nemali by už v rámci Sýrie kam ísť. Vyslovil preto obavu, že rastúce vojenské napätie a strety v Idlibea mohlo by dôjsť k ešte väčším ukrutnostiam, než sú tie, ktoré sa už počas siedmich rokov občianskej vojny v Sýrii odohrali.