UNICEF dodal na Ukrajinu 70 ton humanitárneho materiálu. A ďalšia pomoc je na ceste

O UNICEFe

14.3.2022 (Webnoviny.sk) - UNICEF spolu so svojimi partnermi na Ukrajine doručuje zdravotnícky materiál do 22 nemocníc v 5 rôznych oblastiach zasiahnutých konfliktom, aby tak poskytolVäčšina rodín, ktoré opustili Ukrajinu našla útočisko v Poľsku, Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku a na Slovensku.UNICEF opakovane vyzýva na zabezpečenie rýchleho a bezpečného prístupu humanitárnych pracovníkov k civilnému obyvateľstvu v núdzi, a tiež na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov, aby sa mohli dostať do bezpečia.Ďalšie tri kamióny s pomocou už boli vypravené z centrálneho skladu UNICEF v Kodani – najväčšieho skladu humanitárneho materiálu na svete – prevážajúce život zachraňujúci materiál, akým sú potreby pre bábätká či hygienické sety. Tieto kamióny sa v súčasnosti nachádzajú na území Poľska. Na expedíciu sú pripravené ďalšie kamióny z Kodane a Turecka, príchod ktorých sa na Ukrajinu očakáva v priebehu nasledujúcich dní.Na pomoc deťom a ich rodinám, ktorí prekročili ukrajinské hranice do Moldavska, Poľska, Rumunska a Bieloruska,Ide o bezpečný priestor, kde prichádzajúcim ľuďom poskytujeme základné informácie, a tiež možnosť identifikácie detí bez doprovodu a odlúčených detí na zaistenie ich bezpečnosti."Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli deťom v núdzi a ich rodinám, avšak vojna musí skončiť. Mier je jediným akceptovateľným riešením," hovorí regionálny riaditeľ UNICEF pre Európu a centrálnu Áziu Afshan Khan.Aj Vy máte možnosť s UNICEFom pomôcť deťom a ich rodinám na Ukrajine.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis