UNICEF oslavuje, rozdáva darčeky i arašidovú pomoc

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Pred 75. rokmi začala misia organizácie UNICEF. Jej činnosť pomohla miliónom detí po celom svete. UNICEF svoje narodeniny oslavuje veľkou súťažou so 75 darčekmi i vydaním dvoch elektronických kníh.Misia UNICEF začala krátko po tom, ako vo vtedajšom Československu pomáhala zrekonštruovať krajinu UNRRA, teda Správa Spojených národov pre hospodársku obnovu a pomoc. Po zrušení UNRRA prebral 11. decembra 1946 úlohu postarať sa o ohrozené deti práve UNICEF, Medzinárodný detský fond OSN pre pomoc v núdzi. Pri príležitosti 75. výročia sa uskutočňuje niekoľko zaujímavých aktivít, ktorými UNICEF približuje skutočnosť, že po druhej svetovej vojne nám medzinárodné spoločenstvo pomohlo a my sa teraz snažíme pomáhať deťom v podobných situáciách.Pamätníci z rôznych oblastí Slovenska poslali v tomto roku do kancelárie UNICEF svoje spomienky na povojnovú pomoc na našom území. Tieto spomienky spolu s vysvetlením jednotlivých dimenzií humanitárnej pomoci sa nachádzajú v najnovšej elektronickej knihe s názvom Pomoc chutí po arašidoch . Kniha je dostupná online na webstránke Slovenskej nadácie pre UNICEF a je zdarma. Pre menšie deti vznikla elektronická kniha s titulom Arašidy letia na pomoc , kde vďaka prerozprávaniu osobných skúseností a príbehov majú možnosť spoznať dôvody, prečo si navzájom pomáhame a sme solidárni.Vyvrcholením osláv je narodeninová súťaž UNICEF-u , v ktorej sa nachádza 75 cien od partnerov. Zapojením sa do súťaže je možné získať dizajnové tričká, šperky, knihy, slovenské produkty či poukazy na zábavu i pre zdravie. Pre zapojenie stačí podporiť UNICEF príspevkom v minimálnej hodnote 3 eurá v období od 22. 11. 2021 do 11. 12. 2021. Spôsobov je niekoľko - poslať jednorazový príspevok , kúpiť Darček pre život či zostať podporovať deti dlhodobo ako Svetový rodič UNICEF . Každý, kto sa zapojí jedným zo spôsobov, bude automaticky zaradený do súťaže. Ďakujeme partnerom za venovanie darčekov Bublina, CCC, Dedoles, dm, Family Dental Care, Herb pharma, Interklinik, K2 studio, Katarina Žiak, Lunter, Max Inn hotel, mellow, NaturaMed, Noa!, Pískacie, Pure Nuts, Skvost, sobi.eco, Spaklinik, Vydavateľstvo Tatran.Elektronické knihy, no i konferencia, ktorú UNICEF pripravuje, má názov Pomoc chutí po arašidoch. Chute sú skutočne niečo, čo si pamätáme, priraďujeme k spomienkam a vyhľadávame. Tak, ako k nám do Československa kedysi priviezli arašidové maslá, dnes tvoria arašidy významný element výživy pre podvyživené deti. Počas vianočného obdobia trávime s rodinou viac času a je to príležitosť, ako s deťmi či blízkymi vytvoriť niečo spoločne. Napríklad aj chutné jedlo. UNICEF preto zozbieral recepty a pripravil ich skrze videá i príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Každý je pozvaný, aj v čase obmedzeného cestovania, na Cestu okolo sveta v kuchyni. Stačí vyplniť krátky registračný formulár a na zadanú emailovú adresu odošle UNICEF každý piatok jeden recept s príbehom.Narodeniny sú o pozornosti, o láske i darčekoch. 75. výročie UNICEF je o darčekoch pre darcov i deti po celom svete. Ďakujeme.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis