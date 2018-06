UNICEF upozorňuje v súvislosti s dohodou lídrov EÚ na bezpečnosť detí

Deti sýrskych migrantv sa hrajú s balónmi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 29. júna (TASR) - Nové centrá pre migrantov, o ktorých hovorí Európska únia, musia byť otvorenými prevádzkami, a to v súlade s nariadeniami o ochrane detí. Povedal to v piatok Detský fond OSN (UNICEF).ovedala pre agentúru DPA hovorkyňa UNICEF-u v Ženeve Sarah Croweová. Reagovala tak na poslednú dohodu lídrov EÚ o zriaďovaní tzv. kontrolovaných stredísk na území Európy, kde budú zhromažďovaní migranti počas vybavovania ich žiadosti o azyl.V týchto centrách, ktoré budú zriaďovať štáty EÚ na dobrovoľnej báze, sa bude rozhodovať o migrantoch - či ostanú v Európe, alebo budú poslaní späť do svojej vlasti.Rozmiestňovanie úspešných žiadateľov o azyl bude tiež na dobrovoľnej báze, vyplýva ďalej zo záverov summitu lídrov EÚ, ku ktorým dospeli v noci na piatok po maratóne rokovaní.UNICEF má podľa Croweovej aj otázky v súvislosti s tzv. vyloďovacími centrami, ktoré by mali podľa nového plánu vznikať mimo Únie, napríklad v severnej Afrike.