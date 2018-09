UNICEF: V roku 2017 zomrelo viac ako šesť miliónov detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 19. septembra (TASR) - V roku 2017 zomrelo na svete 6,3 milióna detí mladších ako 15 rokov. Úmrtiu väčšiny z nich sa dalo zabrániť. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnil na svojej internetovej stránke Detský fond OSN (UNICEF).Zo správy tiež vyplýva, že vlani zomrelo na svete každých päť sekúnd jedno dieťa, pričom až 5,4 milióna úmrtí pripadá na deti mladšie ako päť rokov. K polovici všetkých úmrtí detí do päť rokov došlo v subsaharskej Afrike, ďalších 30 percent z nich zomrelo v južnej Ázii. V subsaharskej Afrike zomrelo vlani pred dovŕšením piateho roku života každé 13. dieťa. Vo vyspelých krajinách pripadá jedno úmrtie na každých 185 detí mladších ako päť rokov.Väčšina detí mladších ako päť rokov zomiera v dôsledku komplikácií pri pôrode, na zápal pľúc, hnačky, novorodeneckú sepsu či maláriu, čo sú príčiny, ktorým sa dá vhodnou prevenciou alebo liečbou zabrániť.Vo vekovej skupine detí vo veku od 5-15 rokov začínajú ako príčina úmrtia vystupovať do popredia zranenia, a to najmä utopenie a dopravné nehody. Aj v tejto vekovej kategórii existujú regionálne rozdiely, pričom v subsaharskej Afrike je riziko úmrtia dieťaťa vo veku 5-15 rokov až pätnásťkrát vyššie ako v Európe.uviedol Laurence Chandy, riaditeľ UNICEF zodpovedný za dáta, výskum a politiku.priblížil Chandy.