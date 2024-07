Únik z horúčav: Príďte sa schladiť s rodinkou do Demänová Rezort

Zachovajte si chladnú chlavu aj počas rodinnej dovolenky!

Letné aktivity v Demänová Rezort

Schovajte sa pred slnkom do lesov či jaskýň

17.7.2024 (SITA.sk) - Extrémne teplo v meste? Zájdite na výlet s rodinkou na Liptov pod Nízke Tatry do Demänová Rezort! Tu je niekoľko dôvodov, prečo je práve toto miesto ideálnou voľbou na letnú dovolenku.V Demänová Rezorte vás čakajú okrem skvelchý výhľadov na hory aj bazény, kde si môžete vychutnať osviežujúce kúpanie pri priaznivejšom počasí. Oproti horúcemu mestskému prostrediu vám ponúka rezort ideálne prostredie na oddych a aktivity v prírode. Nájdete tu dostatok stromov, ktoré poskytujú príjemný tieň, osviežujúce vodné hmly a úplne novú promenádu s vodnými kaskádami a tryskami, kde sa vaše deti môžu čľapkať od rána do večera.Ochladzovacie jazierko? Áno, aj to tu nájdete. Priamo pri terase reštaurácie Pinus sa nachádza bio jazierko s fontánkou, v ktorom sa vaše deti môžu príjemne schladiť. Dospelí majú dve možnosti - pridať sa k deťom, alebo ostať v suchu a vychutnať si napríklad ľadovú kávu či orosený drink.Hostia si môžu okrem kúpania v bazénoch užiť aj rôzne aktivity. Detský aquapark , v ktorom sa deti môžu vyblázniť na vodných tobogánoch a prekážkových dráhach. Pre dobrodruhov sú zas pripravené rôzne cyklotrasy. Požičať si môžete klasické ale aj elektrické bicykle.Nezabudnite však navštíviť ani FUN Centrum , ktoré sa nachádza priamo uprostred rezortu. Tu si zaručene vyskúšate rôzne atrakcie ako 3D bludisko, skákací hrad, lezeckú stenu, kolotoče a ďalšie zábavné aktivity. A ak by sa vám nechcelo pre deti vymýšľať program, žiaden problém u nás máme program vymyslený na každý deň počas leta.Okrem toho je tu obrovský priestor aj na výlety do okolitej prírody, ako je Demänovská dolina s krásnymi jaskyňami a turistickými trasami, čo zaručene poteší všetkých milovníkov prírody. V blízkosti nájdete aj Liptovskú Maru, Havránok, Nízke či Západné Tatry.Či už si chcete užiť relax pri bazéne, objavovať okolitú prírodu alebo jednoducho oddychovať v príjemnom horskom prostredí, v Demänová Rezort nájdete všetko pre dokonalú letnú dovolenku - rezervujte si svoj pobyt.