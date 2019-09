UNIKÁTNA AKCIA: Hasiči odchytili na streche domu čierneho pantera

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. septembra (TASR) - Hasiči na severe Francúzska boli v stredu povolaní k odchytu veľkej čiernej šelmy, ktorá sa pohybovala po strechách a nazerala do vikierových okien na treťom poschodí bytových domov. Veterinár zviera identifikoval ako samicu pantera a odporučil jej okamžitý odchyt.Ako vo štvrtok informoval denník Le Parisien, polícia v súvislosti s incidentom uzavrela okolie domu nachádzajúceho v meste Armentieres neďaleko Lille vo francúzskom departemente Nord.Hasičom sa podarilo vlákať ju do pasce, do ktorej skočila cez jedno z otvorených okien. Privolaný veterinár potom zviera uspal pomocou narkotizačnej zbrane. Samicu pantera potom zavreli do klietky a previezli do útulku Ligy na ochranu zvierat.Le Parisien citoval reakciu jedného z diskutérov na sociálnych sieťach, ktorý napísal, že "svet zošalel". Denník pričom pripomenul, že nedávno sa ulicami mesta Noisy-le-Sec v departemente Seine-Saint-Denis špacírovalo tigríča, ako aj prípad z Marseille, kde sa v jednej z garáží našlo levie mláďa.