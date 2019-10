Unikátna konferencia BLOCKWALKS na Bratislavskom hrade

Foto: BLOCKWALKS Foto: BLOCKWALKS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (OTS) -Už ako 9-ročný premýšľalako by sa dalo pomôcť hendikepovaným ľuďom. Vozíčkar, ktorého sledoval pri otváraní dverí, ho inšpiroval k nápadu, vďaka ktorému ho pozná celý svet.Vyvinul aplikáciu, ktorá pomáha ľuďom so obmedzenými možnosťami pohybu navigovať sa v mestách tak, aby sa vyhli čo najviac prekážkam, vyhľadáva pre nich „disability-friendly features“ a možnosti zamestnania.Za niekoľko rokov sa z neho stal svetovo uznávaný a vyhľadávaný speaker a najčastejšie reční o spôsoboch, ako robiť svet lepším miestom, budúcnosti tech sveta a vzdelávaní, inklúzii ľudí s rôznymi zdravotnými postihnutiami a o svojom živote mladého podnikateľa. Objavil sa už aj v The Ellen Degeneres Show, či u Oprah Winfrey a prednášal na najväčších konferenciách sveta.Kreditový systém je založený na získavaní a strate bodov na základe správania sa občanov. Prispievate na charitu? Dostanete plusové body. Jazda na červenú, dlžoba voči štátu či nevhodné správanie na verejnosti však môžu viesť k pokutám a obmedzeniam, aké v Európe nepoznáme. Za zlé správanie si nemôžete si kúpiť letenku, vziať pôžičku alebo kúpiť nehnuteľnosť. . Cieľom projektu je budovanie transparentnej spoločnosti a efektívne trestanie neprispôsobivých občanov, ktorí sa správajú bezohľadne k svojmu okoliu.V 2017 sa Čína pochválila v dokumente BBC svojimi 170 miliónmi kamier rozmiestnených v uliciach miest (do konca roka ich má byť o vyše 400 miliónov viac) a jedného z reportérov dokázal sledovací systém vystopovať už za 7 minút.Ako sa v Čínskom kreditovom sociálnom systéme využíva technológia blockchain, ktorá je zodpovedná napríklad za fungovanie kryptomien, navštívte odprezentuje na konferenciivýznamný, ktorý sa na projekte priamo podieľal.Na konferencii, ktorá je zameraná na využívanie nových technológií pre zlepšenie služieb štátu v európskych krajinách vystúpiViac informácií nájdete na www.blockwalks.com