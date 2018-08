UNIKÁTNE FOTO: Toto je 10 najbizarnejších pamätníkov SNP na Slovensku

Slovenské národné povstanie začalo 29. augusta 1944. Na východe Slovenska siahalo po Levoču, Spišskú Novú Ves a Dobšinú, na západe po Žilinu, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Na severe a na juhu sa povstalecké územie dotýkalo až štátnych hraníc. Slováci sa účasťou v boji proti nemeckým nacistom aktívne pridali ku krajinám protihitlerovskej koalície. Miesta bojov a významných udalostí pripomínajú rôzne pamätníky, ktoré boli v súlade s dobovou predstavou o architektúre a jej výraze.





Do nezmieriteľného boja proti nemeckým fašistom sa počas Slovenského národného povstania aktívne zapojili aj obyvatelia horehronskej obce Čierny Balog /okres Banská Bystrica/. Už v roku 1943 tu založili ilegálny Revolučný národný výbor, ktorý organizoval pomoc partizánom. Väčšina mužov z dediny vstúpila do partizánskych jednotiek, ďalší sa zapojili do opevňovacích prác a ošetrovali ranených. Za mimoriadnu pomoc, statočný a hrdinský odpor proti okupantom vyznamenali obec Čierny Balog Radom červenej hviezdy, Radom SNP I.triedy a ďalšími vyznamenaniami. Život dediny, dnes s viac ako 5600 obyvateľmi,sa za minulých 40 rokov výrazne zmenil. Z bývalých drevorubačov sa stali väčšinou kvalifikovaní priemyselní robotníci, ale aj inžinieri,učitelia a vedúci pracovníci. Na miestach starých osadníckych dreveníc vyrástli v mierovej výstavbe stovky moderných rodinných domov, nákupné stredisko s reštauráciou, základná škola,zdravotné stredisko, dom kultúry, športový areál, nové predajne,štyri materské školy a podobne. Jednotlivé osady strediskovej obce dnes spájajú bezprašné komunikácie, vodovod a elektrický prúd sú samozrejmosťou v každej domácnosti. Ruku k dielu iniciatívne prikladajú Čiernobaločania aj v tejto päťročnici. V rámci investičnej akcie Z pomáhajú pri výstavbe domu smútku, družiny mládeže so školskou jedálňou, pri rekonštrukcii mostov, miestnych komunikácií a inde. Na archívnej snímke z 15. júna 1984 Pamätník SNP v Čiernom Balogu /v pozadí obec Čierny Balog/.