UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Humenného do Stakčína

Železničná stanica Snina. Foto: Vovlaku.sk Foto: Vovlaku.sk

Začiatok cesty- železničná stanica Humenné

Železničná stanica Humenné. Foto: Vovlaku.sk Foto: Vovlaku.sk

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Číslo trate: ŽSR - 196

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Humenné - Stakčín

Otvorenie trate: 30.11.1909

Rozchod: 1 435 mm



• Humenné– križovatka s traťou 191 (Michaľany – Łupków) a 193 (Prešov – Humenné)

• Humenné mesto

• Hažín nad Cirochou

• Kamenica nad Cirochou

• Kamenica nad Cirochou dvor

• Modra nad Cirochou

• Dlhé nad Cirochou

• Dlhé nad Cirochou obec

• Belá nad Cirochou

• Snina predmestie

• Snina mesto

• Snina

• Stakčín

Koniec cesty- železničná stanica Stakčín

Železničná stanica Stakčín. Foto: Vovlaku.sk Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti

Slávnostné ukončenie I. etapy rekonštrukcie renesančného kaštieľa v Humennom sa konalo 14. novembra 2016. Kaštieľ je sídlom Vihorlatského múzea v Humennom. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 28. júl (Teraz.sk/TABLET.TV) - Postupne vám ukazujeme aj všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk. Dnes vám predstavíme trať ŽSR 196 od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča v osobnom vlaku

Údaje o vlaku
Jazda v motorovej jednotke 861 v osobnom vlaku Os 9411 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

O trati
Železničná trať Humenné – Stakčín (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 196) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Humenné so Stakčínom cez Sninu.

V roku 1909 bola vydaná koncesia na trať vychádzajúcej zo stanice MÁV v Humennom a smerujúcej cez Dlhé nad Cirochou do Stakčína, bola udelená nariadením MO č. 78587/908.IX.12 dr. Eugenovi Rudnyanszkému a stavebnej firme Gfrerer, Schoch a Grossmann z Budapešti. Uvažovalo sa pritom aj o predĺžení trate po Ruské (dnes vysídlená obec v ochrannom pásme vodárenskej nádrže Starina) v dĺžke 28 km. Na trase predĺženia v roku 1910 urobili verejnoprávnu obchôdzku a v roku 1913 došlo dokonca i k jej úprave. Kvôli 1. svetovej vojny sa však stavba nerealizovala.

Výstavba trate, vedúcej popri toku rieky Cirocha nebola náročná a okrem 86 mostov a priepustov neboli nutné väčšie zemné práce. Náklady na výstavbu dosiahli 3 460 000 korún a prví cestujúci sa po trati odviezli 30. novembra 1909.

(rusín. Гуменне, maď. Homonna, nem. Homenau) je mesto na východnom Slovensku v Prešovskom kraji. Je to druhé najväčšie mesto historického Zemplína a zároveň centrum Horného Zemplína.

Nachádza sa na sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške 157 m n. m. Mesto obklopuje zo severu južný okraj Nízkych Beskýd, z juhu Vihorlatské vrchy s 1 075,5 m vysokou nečinnou sopkou Vihorlat.

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1317. Oddávna najväčšie mesto Horného Zemplína. V rokoch 1317 - 1684 Humenné patrí šľachtickému rodu Drughetovcov. V 15. storočí uhorský kráľ Matej Korvín udeľuje Humennému mestské výsady (udelenie pečate a erbu). V 16. storočí má Humenné 700 obyvateľov. V roku 1610 vzniká na mieste staršieho hradu renesančný kaštieľ s parkom. Po vymretí šľachtického rodu Drughetovocov patrí mesto šľachtickým rodom Zichyovcom, Althanovcom, Vandernathovocom a začiatkom 19. storočia prechádza do rúk Csákyovcov, následne Andrássyovcov, za ktorých mesto získava nový impulz rozvoja (nové ulice, nové poštové spojenie, výstavba železničnej trate do Haliče, založenie kúpeľov). V roku 1828 má mesto 2666 obyvateľov, v roku 1923 - 4184 obyvateľov, v roku 1933 - 5638 obyvateľov.

Morské oko (tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku) ležiace v neďalekých Vihorlatských vrchoch pod Sninským kameňom z južnej strany a Biokúpalisko Sninské rybníky v rekreačnej oblasti Sninské rybníky ležiace zo severnej, pýšiace sa ocenením NAJ produkt cestovného ruchu Prešovského kraja za rok 2014. Medzi ďalšie patria vodné nádrže Zemplínska šírava, Veľká Domaša, Vinianske jazero vo vzdialenosti 21 – 30 km od Humenného a rybníky v okolí mesta (Hubková, Brestov, Slovenská Volová, Chlmec).