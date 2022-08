Unilabs vymenoval Shalinee Basakovú za riaditeľku pre ľudské zdroje skupiny

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Unilabs, popredný poskytovateľ diagnostických služieb, vymenoval Shalinee Basakovú za riaditeľku pre ľudské zdroje skupiny. Basaková bude podliehať Michielovi Boehmerovi, generálnemu riaditeľovi Unilabs, a bude súčasťou tímu výkonného manažmentu Unilabs. Sídliť bude v Ženeve. "Sme nadšení, že môžeme privítať Shalinee v tíme. Budujeme najviac digitálne riadenú diagnostickú skupinu – umožňujeme lepšie rozhodnutia pre zdravší zajtrajšok a táto transformácia sa nezaobíde bez výziev," povedal Michiel Boehmer.Vieme, že na to, aby sme uspeli, si musíme udržať, rozvíjať a prilákať top talenty v našom odvetví a Shalinee v tom zohrá zásadnú úlohu. Bude viesť zastrešujúcu stratégiu ľudských zdrojov, bude mať na zodpovednosť pokračujúci vývoj organizačnej architektúry a bude viesť transformáciu HR, aby umožnila rozvoj najlepšieho HR zameraného na akceleráciu našich strategických plánov rastu. Pred nástupom do Unilabs pôsobila Basaková ako viceprezidentka pre ľudské zdroje – EMEA, viceprezidentka pre globálne talenty a HR líderka pre globálny marketing, digitál a komunikáciu v spoločnosti Wella Company v Ženeve.Má rozsiahle skúsenosti na vedúcich pozíciách v oblasti ľudských zdrojov v spoločnostiach ako sú Coty Inc. a Diageo Plc. Basaková má titul MSc z oddelenia manažmentu na London School of Economics a bakalársky titul z psychológie na poprednej indickej univerzite. Shalinee Basaková nahrádza Samanthu Laurentovú, ktorá bude ako nová šéfka korporátnej kultúry naďalej posilňovať rozvoj identity a agendu rozvoja líderstva spoločnosti Unilabs.Informačný servis