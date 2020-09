Union bude prispievať na zubné strojčeky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zdravotná poisťovňa Union prichádza s novinkou – deti do 18 rokov, ktoré potrebujú zubný strojček, na neho dostanú príspevok 100 eur. "Veríme, že to pomôže rodinám, kde je strojček veľkým zásahom do rozpočtu," hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union. Dentálny benefit bude po novom možné využiť aj na čeľustno-ortopedickú liečbu fixným alebo snímateľným aparátom čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou. Získať ho môžete na "pár klikov myšou" - nie je to vôbec zložité!Pri návšteve čeľustného ortopéda zaplatíte účet a doklad naskenujete cez online pobočku Unionu. Peniaze, až do sumy 100 eur za rok, vám budú vyplatené na váš účet. Či už zaplatíte za kontrolu, nový drôtik alebo gumičky – preplatíme všetko, čo má niečo spoločné so zubným strojčekom.Jedinou podmienkou je, aby malo dieťa absolvovanú preventívnu prehliadku u zubára v minulom roku. Benefit bude platný od 1.1.2021. V prípade, že príspevok 100 eur nevyužijete na zubný strojček, je naďalej možné si ho uplatniť aj na iné ošetrenia u stomatológov. Viac info TU Informačný servis