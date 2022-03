Union umožňuje svojim poistencom absolvovať operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu bez čakania a doplatkov

Operácia bez doplatku

Operácia bez zbytočného čakania

Polovičná zľava na doliečenie



ubytovanie hotelového typu (TV, Wifi, WC na izbe)



cvičenie s fyzioterapeutom 3x za deň



kontrola a ošetrovanie operačnej rany



prevencia tromboembolických komplikácii



asistovaná pooperačná hygiena



nepretržitá starostlivosť



strava 5x denne a pitný režim



telocvičňa k dispozícii aj mimo časov na rehabilitáciu



káva a denná tlač



dohľad špecialistov z Clinica Orthopedica



Ako postupovať, ak špecialista odporúča výmenu kĺbu?

O Union zdravotnej poisťovni

9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Union zdravotná poisťovňa sa snaží pre svojich poistencov zabezpečiť absolvovanie dôležitých operácií za čo najkratší čas. O tom, že sa jej to darí, svedčí každoročne najnižší počet poistencov na tzv. čakacích zoznamoch. Jedným zo spôsobov, ako to dosahuje, sú spolupráce so špecializovanými pracoviskami, pri ktorých sa naplno ukazuje vysoká flexibilita Unionu ako najmenšej zdravotnej poisťovne.Úspešným príkladom je spolupráca s Clinica Orthopedica , v ktorej majú aj v roku 2022 poistenci zdravotnej poisťovne Union nárok na. To znamená, že získajú"Naši poistenci dostanú bezplatne kvalitnú náhradu kĺbu, budú bývať v izbe hotelového typu a zadarmo majú aj dve kontroly," vymenúva výhody Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Union ZP.Bratislavská Clinica Orthopedica má v oblasti výmeny kĺbov množstvo skúseností a zároveň funguje ako referenčné špecializované pracovisko pre slovenských operatérov. To znamená, že jej lekári patri k slovenskej špičke v obore. Veľkou výhodou pre pacientov zároveň je, že klinika operuje svojich pacientov priebežne. "Ak človek nemá iný zdravotný problém, ktorý by mu znemožňoval hospitalizáciu, dokáže ho klinika prijať v priebehu niekoľkých dní až týždňov a následne zoperovať v krátkom čase," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union ZP.Po výmene kĺbu môžu poistenciv zariadení Spine Clinic. Pritom si môžu uplatniťz doplatku za nadštandard z platnej cenníkovej ceny, ktorá je približne 80 € na jeden deň.V cene rehabilitácie je zahrnuté:Ak Vám lekár odporučí výmenu kolenného alebo bedrového kĺbu, stačí sa objednať na predoperačné vyšetrenie priamo v Clinica Orthopedica . Netreba pritom vypĺňať žiadnu žiadosť, ani čakať na schválenie od Union zdravotnej poisťovne. Všetky administratívne úkony zabezpečuje klinika priamo s poisťovňou a rovnako aj zľavy z doplatkov sa uplatňujú automaticky.Union zdravotná poisťovňa ponúka svojim poistencom najširšiu ponuku zdravotných benefitov, a to bez rozdielu veku, pohlavia, alebo dĺžky poistenia. Union pôsobí na Slovensku trhu už viac než desať rokov, pričom čerpá zo skúseností holandskej materskej spoločnosti Achmea s 50-ročnou tradíciou. Spolu so sesterskou spoločnosťou - Union poisťovňou -, ktorá ponúka rôzne komerčné poistenia, tak značka Union ako jediná na Slovensku ponúka kompletnú ponuku poistenia. Viac informácií o Unione nájdete na www.union.sk Informačný servis