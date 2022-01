Union zdravotná poisťovňa ako jediná prepláca diabetológom štyri nové výkony v oblasti edukácie pacientov

Nielen inzulín, ale aj úprava stravy a prístup pacienta je dôležitý

Každý deň príde jeden pacient s cukrovkou o nohu

Edukáciou k lepšiemu zdravotnému stavu

Tieto štyri nové preplácané výkony pomôžu diabetikom poisteným v Unione



edukácia pri zistení cukrovky,



edukácia aplikácie inzulínu a iných injekčných antidiabetík,



edukácia pri diabete v súvislosti s prevenciou hypoglykémie



edukácia pri diabete v súvislosti s prevenciou chronických komplikácií diabetu a ochorení zapríčinených diabetom a iné formy edukácie diabetika.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) -Diabetes mellitus, alebo v hovorovej reči cukrovka, je celoživotné ochorenie, ktoré je zatiaľ nevyliečiteľné, ale správnou kombináciou liečby a prístupu pacienta je možné toto ochorenie výrazne spomaliť a zabrániť tak komplikáciám, ktoré so sebou prináša. Či už ide o cukrovku tzv. I.typu diagnostikovanú v mladom veku, alebo diabetes II. typu, u pacientov nielen vo vyššom veku, ale už aj u detí, má toto ochorenie vplyv na celý organizmus: "Od krvného zásobovania vlasových folikulov, cez očné cievy, obličky, až po prsty na nohách. Cukrovka, v porovnaní napríklad s niektorými typmi rakoviny, sa dá významne ovplyvniť zmenou životného štýlu a stravovacieho režimu. A to je reálna druhá šanca na dobrý život aj s cukrovkou”, vysvetľuje Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, krajská odborníčka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy v Košiciach.Podľa dostupných štatistík musia lekári na Slovensku každý deň amputovať nohu jednému pacientovi s cukrovkou. Pritom je štatisticky dokázané, že amputácii diabetickej nohy sa dá predísť až v 80% prípadov. Preto je spolupráca lekára a pacienta veľmi dôležitá: Prístup pacienta k liečbe diabetu je veľmi dôležitý. Lekár pacientovi radí, nastavuje a upravuje liečbu, ale ak sa pacient tohto procesu aktívne nezúčastní, tak nedosiahneme potrebný želaný výsledok."Pacient v domácich podmienkach lieči sám seba, a to nielen užitím tabletiek na diabetes, správnej dávky inzulínu v správnom čase, ale aj užitím každého sústa potraviny alebo nápoja. Pravidelným adekvátnym pohybovým režimom nastaveným v súlade so zdravotným stavom "sa rozkrútia" kolieska metabolizmu a udržiavajú sa v behu, čím sa zlepšuje metabolizmus - spaľovanie sacharidov aj tukov”, vymenúva benefity správne nastavenej liečby a fyzickej aktivity pacienta V. Doničová.Len dobre informovaný a poučený pacient si môže správne manažovať svoju nastavenú liečbu v domácich podmienkach. Zdravotná poisťovňa Union preto ako prvá zavádza štyri nové špeciálne výkony zamerané na edukáciu diabetikov v diabetologických ambulanciách. Obsahovú náplň jednotlivých edukácií zadefinovala poisťovňa v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou. Hoci na internete si môžu pacienti nájsť kvantum informácií o cukrovke, častokrát nevedia, čo je pre nich konkrétne dôležité. Diabetes sa trvaním a vekom pacienta, ako aj vplyvom rôznych životných udalostí mení, a vyvíja, čo pri nedostatočnej informovanosti pacienta môže viesť k ďalším zdravotným problémom.Preto by súčasťou starostlivosti o diabetika mala byť aj pravidelná edukácia zo strany lekára - diabetológa: "Edukácia diabetológov na Slovensku bola dlhodobo prehliadaná oblasť. Kým u nás sa prepláca len jeden až dvakrát za života pacienta, v okolitých krajinách, ako napr. v Českej republike, aj trikrát ročne. Som presvedčená, že toto zlepšenie bude významnou zmenou v starostlivosti o našich pacientov aj na Slovensku. Vytvorenie nových výkonov pre edukáciu v diabetológii považujem za dôležitú zmenu, ktorú sme si my, diabetológovia, dlhé roky želali,”vysvetľuje Dr.Doničová.Union zdravotná poisťovňa sa rozhodla investovať svoje zdroje predovšetkým do edukácie diabetológmi, ktorí najlepšie poznajú zdravotný stav svojich pacientov a vedia im sprostredkovať čo najviac informácií, ktoré sa týkajú ich aktuálneho zdravotného stavu: "V rámci tohto programu už hradíme diabetológom s príslušným certifikátom výkony spojené s nastavením a monitorovaním inzulínovej pumpy a systému CGMS v ambulantných podmienkach. Takisto našim poistencom na diabetologických ambulanciách uhrádzame aj EKG a špeciálne vyšetrenie zamerané na meranie ABI indexu (členkovo-ramenný index). V neposlednom rade Union zdravotná poisťovňa v I. štvrťroku 2022 všetkým všeobecným lekárom aj špecialistom, teda nielen diabetológom, navýši úhrady a zároveň zavedie ďalšie novinky, z ktorých budú mať benefit nielen lekári, ale čo je hlavné, aj naši poistenci”, približuje aktuálny stav a pripravované novinky Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union.Union zdravotná poisťovňa bude špecialistom preplácať za zvýhodnenú úhradu nasledovné výkony:Informačný servis