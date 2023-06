Unionu pribudlo nové zákaznícke centrum v Banskej Bystrici, pomôcť má s otázkami o komerčnom i zdravotnom poistení

23.6.2023 (SITA.sk) - Zelená karta k povinnému zmluvnému poisteniu vozidiel či preplácanie benefitov zdravotnej poisťovne. To sú otázky, s ktorými sa klienti a klientky najčastejšie obracajú na zákaznícke centrum Union poisťovne so sídlom v Bratislave, v Trenčíne a najnovšie aj v Banskej Bystrici."Našim klientom vieme pomôcť s otázkami ohľadom našej zdravotnej poisťovne a aj komerčnej poisťovne . Je našou prácou i poslaním vyriešiť problém, s ktorým nás klienti a klientky oslovia, prípadne ich nasmerovať na kontaktné miesto, ak je návšteva pobočky nevyhnutná. Ide však len malý počet prípadov, kedy napríklad klient rýchlo potrebuje zaplatiť zdravotné poistenie alebo potvrdiť vinkuláciu poistnej zmluvy," vysvetľuje riaditeľ zákazníckeho centra Richard Stránsky. "Denne vybavíme približne 1500 telefonátov a viac než 500 emailov, priemerná dĺžka rozhovoru býva približne 3 minúty."Union upozorňuje, že s niektorými otázkami klientom a klientkam pomôcť nedokáže. "Nemôžeme poskytovať informácie o druhých klientoch, aj keď ide o rodinných príslušníkov. A to sa stáva často – dotazy na dlh na zdravotnom poistení manžela či manželky zodpovedať nesmieme, rovnako ako informácie o návšteve lekára či nebodaj zdravotnom stave," hovorí za Union Richard Stránsky. V svojej praxi sa však stretol aj s kurióznymi prípadmi. "Zaznamenali sme až morbídne otázky ohľadom možnej smrti rodinných príslušníkov, ale aj dotaz v zmysle – chcem si poistiť auto, ale netuším, akej je značky. Vo väčšine prípadov však ide skôr o úsmevné príhody informovania o "typických bratislavských ošúchancoch" pri havarijnom poistení, omylné zaslanie obálky, ktorú klient adresoval sám sebe, či dokonca nahlásenie policajných hliadok."V júni Union otvoril nové zákaznícke centrum v Banskej Bystrici a pokračuje s náborom nových zamestnancov a zamestnankýň. Prilákať ich môže aj časová flexibilita práce či dokonca možnosť práce z domu. "Úroveň služieb je pre nás v Unione kľúčová, preto v našich zákazníckych centrách pracujú len ľudia, ktorých komunikácia a práca s ľuďmi baví a napĺňa. Ide aj o vysoké pracovné tempo a je dôležité, aby naši klienti a klientky dostali odpovede čo najskôr. Žiaľ, aj my sa stretávame so stúpajúcou agresivitou, no veríme, že ide naozaj o ojedinelé prípady," dodáva za Union hovorkyňa Kristína Baluchová. Klienti a klientky Unionu majú k dispozícii aj vysoko funkčnú aplikáciu , cez ktorú môžu sledovať prehľad svojich návštev u lekára, recepty, platby i zoznam benefitov. Do aplikácie je možné začleniť aj profily detí a sledovať tak napríklad ich pravidelné prehliadky. "Na vylepšovaní aplikácie kontinuálne pracujeme, veríme, že ňou môžeme podľa nášho kréda meniť život nielen k lepšiemu, ale aj k ľahšiemu, najmä čo sa týka administrácie benefitov a ich preplácania."Informačný servis