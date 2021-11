UNIQA je Smart poisťovňa roka, má najlepšie inteligentné a online funkcie na trhu

Kategória Komerčná Smart Poisťovňa 2021





Miesto - UNIQA

miesto - UNION poisťovňa

miesto - Generali





Z hľadiska inteligentných a online funkcií komerčných poisťovní pôsobiacich na Slovensku sa pri bodovaní bralo do úvahy päť hlavných faktorov:"Našim dlhodobým cieľom je stať sa lídrom v poskytovaní služieb klientom, preto sú ďalšie inovácie a automatizácia procesov jednou z našich priorít. Maximum nových online procesov sme vo veľmi krátkom čase sprocesovali práve počas zložitého obdobia pandémie, preto nás veľmi teší, že táto naša snaha bola ocenená aj odborne," komentoval víťazstvo UNIQA člen predstavenstva pre Operácie a IT UNIQA Rastislav Havran.Biometrický podpis, on-line akceptácia, online nahlasovanie, registrácia a sledovanie poistných udalostí a responzívna webová stránka či klientsky portál sú už pre nás a našich klientov štandardom. V pandemickom roku 2020 však UNIQA priam raketovým tempom zrýchlila inovácie a maximum procesov realizovala na diaľku a bezkontaktne. Pribudli videoobhliadky škôd cez telefón, vylepšený online formulár registrácie škôd prispôsobený všetkým typom zariadení vrátane smartfónov. Prakticky akékoľvek poistenie je už možné uzatvoriť na diaľku a UNIQA ponúka klientom aj online psychologickú poradňu v čase krízy. Inovácie významne pomáhajú ľuďom chrániť si zdravie a zároveň udržať nepretržité služby poisťovne."Ukázalo sa, že investície do digitalizácie sú pre poisťovne absolútne kľúčové a ich skutočný význam sa ukázal najmä v časoch krízy, akou sú nesporne roky pandémie. Tá akcelerovala digitalizáciu na úplne iný stupeň a vo všetkom sme sa snažili vychádzať v ústrety klientom. Titul Smart poisťovňa roka je pre nás veľkým ocenením a zároveň záväzkom, aby sme v nastúpenom trende pokračovali," komentoval výsledky ankety generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.