UNIQA poistila film o výnimočnom mužovi Františkovi Kriegelovi „Muž, ktorý stál v ceste“

Kto bol František Kriegel

Poistenie filmových projektov počas natáčania

UNIQA sa čoraz viac angažuje v oblasti filmu

30.8.2023 (SITA.sk) -( *1980 - † 1923).MUDr. František Kriegel bol kontroverzná osobnosť, narodil sa v židovskej rodine v Haliči, študoval na Nemeckej univerzite v Prahe, zachraňoval životy ako frontový lekár v Španielsku, Číne, Barme a Indii a po druhej svetovej vojne vstúpil do služieb KSČ a ľudových milícií ako ich veliteľ. Bol mimoriadne pracovitý. Aj keď patril k politickej elite, stále pravidelne chodil do nemocnice a ordinoval. Na Kube pomohol Fidelovi Castrovi budovať medicínu. V roku 1968 sa stal jedným z hlavných predstaviteľov Československa. Ako jediný člen unesenej delegácie a ako presvedčený komunista si zachoval tvár, keď dokázal odolať tlaku a oficiálne nesúhlasil s "bratskou pomocou". Františka Kriegela držali Sovieti po celý čas oddelene, pretože ho považovali za najnebezpečnejšieho. Leonid Brežnev sa ho chcel zbaviť, citujúc Stalina: "Za každým problémom je človek. Keď nie je človek, nie je problém". František Kriegel zostal nezlomný aj napriek tomu, že si uvedomoval, že sa už nemusí vrátiť domov. Malo to pre neho citeľné odborné a spoločenské dôsledky, ktoré však vzhľadom na svoj pôvod a neľahkú životnú cestu niesol dôstojne. V roku 1977 podpísal Chartu 77 a polícia ho strážila až do jeho smrti na zlyhanie srdca v roku 1979."O Františkovi Kriegelovi by sa asi dala napísať biografia, ktorá by ho nazvala Indiana Jonesom československých dejín. Ale bolo by ťažké urobiť o ňom dvojhodinový film. Tak som sa sústredil na dni po 21. auguste 1968," povedal Piotr Nikolaev, režisérPoistné krytie UNIQA zahŕňalo poistenie majetku v rozsahu všetkých základných rizík, poistenie elektroniky a strojov s rozšírením poistnej ochrany na sklenené komponenty (šošovky, obrazovky, monitory a pod.), poškodenie historických vozidiel a poškodenie diaľkovo ovládaných dronov a príslušenstva k nim pripojených, ako aj poistenie prepravy a poistenie zodpovednosti filmárov za škodu. Špecifické bolo poistenie nenakrúcania z dôvodu neúčasti určených osôb. Tu sa krytie vzťahovalo na 9 kľúčových hercov: na českých predstaviteľov postáv Františka Kriegela a Ludvíka Svobodu, ktorých hrali Tomáš Töpfer a Alois Švehlík, a 7 ukrajinských hercov, ktorí stvárnili kľúčových sovietskych kolegov z českej vládnej delegácie v Moskve. Alexandra Dubčeka hral významný slovenský herec Daniel Heriban, ktorý sa žiaľ, českej premiéry filmu nedožil. Zomrel nečakane deň pred premiérou na zástavu srdca z dôvodu akútnej disekcie aorty.Obrazové, zvukové a dátové záznamy vyhotovené počas natáčania boli tiež poistené proti ich poškodeniu alebo zničeniu (poistenie dát).Vzhľadom na pohybu štábu medzi rôznymi krajinami bola poistná ochrana UNIQA dohodnutá pre Českú republiku, Slovensko, Rakúsko, Poľsko a Nemecko. Poistné obdobie bolo od mája do júna 2022. Celková poistná hodnota v zmluve predstavovala niekoľko miliónov EUR.Samozrejme, každý film je iný a tomu je potrebné prispôsobiť aj výpočet. UNIQA v spolupráci s maklérskou spoločnosťou Dürl & Partner Insurance Broker, s.r.o. vytvorila pre tieto účely poistný program. Na našom trhu ide o jedinečnú kalkulačku programu na trhu, ktorý je schopný určiť riziká a odhadnúť po zadaní vstupných parametrov náklady na ich poistenie pre väčšinu projektov. Je určený pre produkčné tímy filmárov. Hlavná výhoda spočíva v tom, že umožňuje poznať približnú výšku výdavkov potrebných na poistné krytie v počiatočnej fáze realizácie projektu.Nakrúcanie filmu "Muž, ktorý stál v ceste" vzniklo v koprodukcii medzi Českou republikou a Ukrajinou. Pôvodne sa malo nakrúcať prevažne na Ukrajine, ale kvôli invázii ruských vojsk vo februári 2022 sa nakrúcanie presunulo do Českej republiky.Počas poistením krytej prípravy filmu nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam. Nakrúcanie bolo bez škôd, čo nebýva v prípade takýchto projektov zvykom.UNIQA pomáha začínajúcim študentom českých filmových škôl a je partnerom pražskej Akadémie múzických umení. Výrazne dotuje začínajúcich filmárov nižším poistným. UNIQA podporovala filmárov aj počas pandémie a tiež poistila prerušenie nakrúcania kvôli COVID-19. Dlhodobo pomáha kinematografii aj v zlých časoch.V poslednom období sa UNIQA ako poisťovňa podieľala aj na spolupráci s brokerom Dürl & Partner Insurance Broker na ďalších českých filmových a televíznych projektoch, vrátane epického filmu Zátopek, snímky Tátou proti své vůli, GUMP alebo Deníček moderního fotra a seriály Hvězdy nad hlavou, Dáma a král, Odznak Vysočina, Specialisté či Iveta. UNIQA aktuálne poisťuje filmovú a seriálovú produkciu FTV Prima.Podobne sa projektové poistenie často uzatvára prostredníctvom UNIQA. Len tento rok bude distribuovaných 8 celovečerných filmov a seriálov, ktoré sa do distribúcie dostanú budúci rok. UNIQA tak v spolupráci s poisťovacím maklérom Dürl & Partner Insurance Broker napĺňa potrebu výroby tak, aby spĺňala podmienky pre získanie štátnych stimulov. Ide o jedinú štandardizovanú a komplexnú ponuku poistnej ochrany tohto druhu pre Českú republiku a Slovensko. V rámci programu Film All in One UNIQA zastrešila aj množstvo ďalších menších projektov českých a slovenských producentov, ktoré sa nakrúcali mimo Európy, napr. v Kambodži, Keni, USA, Číne a Gruzínsku.Informačný servis