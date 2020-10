UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA – pre klientov sa nič nemení

Pre klientov II. a III. piliera sa nemení nič, iba značka

Kontaktné miesta AXA sa preznačia na UNIQA

28.10.2020 (Webnoviny.sk) -Zlúčenie spoločností AXA pod značku UNIQA by malo byť na Slovensku ukončené v lete 2021. Ešte predtým sa poisťovne ako aj investičné a dôchodkové spoločnosti AXA premenujú na UNIQA. Malo by sa tak udiať na prelome rokov 2020/2021. Zmenou vlastníka sa však pre klientov nič nemení. " Pri každej fúzii preberá nástupnická spoločnosť všetky záväzky pôvodnej spoločnosti. Zmluvy teda budú ďalej pokračovať bez akejkoľvek zmeny so všetkými povinnosťami a právami, ktoré z nej vyplývajú. Nebudú sa meniť ani účty, na ktoré je potrebné hradiť poistné. Iba v okamihu, keď sa obe spoločnosti spoja do jednej, bude záväzky voči klientom plniť UNIQA," vysvetľuje generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.Týka sa to samozrejme aj vyplatenia poistného plnenia. Ak nebude likvidácia poistnej udalosti z AXA dokončená v okamihu zlúčenia oboch spoločností, tak poistné plnenie vyplatí UNIQA. UNIQA sa bude rovnako ako predtým AXA starať aj o tzv. podkladové aktíva klientov, ktoré slúžia na určenie dosiahnutého zhodnotenia na zmluvách životného poistenia. "Okrem iného sme aj preto v rámci celej transakcie prevzali investičnú spoločnosť, ktorá sa o tieto aktíva starala," hovorí Martin Žáček.Okrem poistenia preberá UNIQA aj fondy II. a III. dôchodkového piliera a podielové fondy, ktoré na Slovensku úspešne spravuje AXA. V januári budúceho roka sa dôchodkové a investičné spoločnosti AXA premenujú na UNIQA. Pri týchto nedochádza k fúzii, tie UNIQA rovno prevezme. A tak klientom penzijných a podielových fondov príde informácia, že sa zmenil majiteľ, ktorým bude UNIQA. Úspory klientov vo fondoch však budú rovnako v bezpečí, ako boli doteraz."Obe dôchodkové spoločnosti budú zaradené do skupiny UNIQA vrátane ich existujúcich licencií a celého súčasného teamu, ktorý sa o zmluvy DDS a DSS staral. UNIQA rovnakým spôsobom preberá aj investičnú spoločnosť ako celok vrátane všetkého existujúceho know-how," vysvetľuje generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček. "Skupina UNIQA má v oblasti investícii dlhodobé skúsenosti, o čom svedčí aj objem aktív spravovaných materskou spoločnosťou UNIQA v Rakúsku."Jedinou reálnou zmenou pre klientov AXA tak bude zmena značky na UNIQA, pod ktorou bude ich dôchodkové sporenie pokračovať. Potvrdzuje to predseda predstavenstva DDS a DSS AXA skupiny v Čechách a na Slovensku Peter Socha, ktorý viac ako 10 rokov pôsobí v asociáciách pre II. a III. pilier dôchodkového sporenia."V UNIQA budeme pri spravovaní dôchodkových fondov pracovať s tým istým odborným tímom. Či už ide o samotné investovanie, administratívu, prípadne podporu na call centre a pobočkách, ktorý to vykonáva aj teraz. Preto sa veľmi tešíme, že budeme môcť klientov v sporení podporovať aj v budúcnosti."Podľa P. Sochu sa spoločnosti AXA úspešne darí korigovať poklesy, ktoré začiatkom roka v jednotlivých dôchodkových fondoch spôsobila koronakríza."Žiadna kríza, ktorá má dopad na svetové hospodárstvo, dôchodkovému sporeniu nepomáha. Výhodou dlhodobého investovania, aké máme v dôchodkovom sporení, je to, že dokáže jednotlivé krízy absorbovať. Samozrejme, stále platí, že čím skôr sa nám podarí z koronakrízy dostať, tým lepšie," vysvetľuje Peter Socha z AXA.Na prelome rokov 2020/2021 sa preznačia klientske kontaktné miesta AXA na UNIQA. Pre klientov však zostane na pobočkách viditeľná informácia, že ide o kontaktné miesto pre AXA klientov. Klienti AXA budú môcť aj naďalej vybaviť všetky záležitosti ohľadne svojich zmlúv na týchto pobočkách."Našim cieľom však je byť čo najbližšie pri klientoch a plnohodnotne rozšíriť pobočkovú sieť. V priebehu budúceho roka plánujeme zjednotenie služieb tak, aby klienti oboch spoločností mohli plnohodnotne využívať všetky služby pobočiek, označených UNIQA - teda tak našich ako aj pôvodných AXA pobočiek," hovorí Martin Žáček.Informačný servis