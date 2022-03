UNIQA reaguje na vojnový konflikt na Ukrajine: pomáha ukrajinským kolegom dostať sa do bezpečia

UNIQA Insurance Group prispeje na pomoc Ukrajine sumou 1 mil EUR



Lokálne tímy na hraniciach Slovenska, Poľska a Rumunska pomáhajú ukrajinských kolegom dostať sa do bezpečia



UNIQA ČR a SR prispela neziskových organizáciám pomáhajúcim utečencom a podporila Linku dôvery Nezábudka v ukrajinskom jazyku



Opatrenia na úrovni koncernu

Slovenská a česká UNIQA pomáhajú Ukrajine

11.3.2022 (Webnoviny.sk) -UNIQA je a vždy bude spoločnosťou, ktorá sa usiluje o medzinárodné spolužitie, spolupatričnosť a spoluprácu. So svojimi takmer 1000 zamestnancami a viac než 1,3 milióna zákazníkmi je UNIQA Ukrajina nielen podnikateľským úspechom koncernu, ale je pevnou súčasťou celej európskej komunity UNIQA. Preto sme teraz hlboko zarmútení utrpením a strachom, ktoré sa na náš kontinent vrátili po desaťročiach mieru a stability a ktorými si ukrajinský ľud práve prechádza.Bezpečnosť a ochrana našich zamestnancov na Ukrajine sú našou prioritou. Sú to naši kolegovia, s ktorými roky spolupracujeme a osobne sa poznáme. Situáciu preto management centrály koncernu starostlivo sleduje a je v úzkom kontakte s kolegami v zóne konfliktu, ale aj so všetkými relevantnými oficiálnymi orgánmi. Okrem toho boli na úrovni vedenia UNIQA Insurance Group spracované komplexné pohotovostné plány, ktoré sa od minulého týždňa realizujú. Aktuálne sa prirodzene sústreďujeme na rýchlu humanitárnu pomoc.Predstavenstvo celej skupiny UNIQA a krízový tím silno podporujú ukrajinský manažment v tom, aby mohol čo najviac pomôcť svojim kolegom na miestnej úrovni. Platy boli vyplatené všetkým zamestnancom UNIQA Ukrajina v predstihu. Rovnako im je a bude poskytovaná dodatočná finančná podpora.V Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku ako hlavných cieľových štátoch utečencov hľadajúcich útočisko pred nebezpečenstvom sú aktívne pracovné skupiny kolegov. Všetky 4 krajiny vrátane Slovenska majú zriadenú nepretržitú hot-line pre kolegov z UNIQA Ukrajina s rodinami, pokiaľ sa vydajú na cestu do bezpečia. Na všetkých hraničných priechodoch sa s utečencami stretávajú dobrovoľníci z miestnej spoločnosti UNIQA a prevážajú ich do dočasných ubytovní. Poskytujeme im všetky potrebné tovary a služby (ubytovanie, strava, lekárska a psychologická starostlivosť, peniaze a pod.) Celková koordinácia prebieha cielene a so zapojením krajín v rámci krízového tímu. Ďalšia podpora je neustále vyhodnocovaná a organizovaná s maximálnym úsilím a nasadením.Minulý týždeň sa vedenie UNIQA Insurance Group vo Viedni rozhodlo rozšíriť svoje úsilie a spojilo koncernové sily v kampanis rakúskym Červeným krížom a Caritas Austria. UNIQA vyzvala zamestnancov, aby sa zúčastnili zbierky na podporu vojnou zasiahnutého ukrajinského ľudu. Popri individuálnych daroch zamestnancov venuje skupina UNIQA navyše sumu 1 mil EUR. Potrebnú pomoc budú distribuovať skúsení pracovníci kooperujúcich partnerov.Aj UNIQA v SR a ČR sa zapojila lokálnymi aktivitami do podpory postihnutých občanov Ukrajiny. Firma rozhodla už pred dvoma týždňami o okamžitej prvej vlne finančnej pomoci: poskytla príspevok dvom rešpektovaným sesterským humanitárnym organizáciám, ktoré na Ukrajine pomáhajú dlhodobo, poznajú lokálne pomery a majú tam vybudovanú svoju sieť spolupracovníkov. Pomoc vo výške 10 000 EUR pre občianske združeniea ďalší príspevok 250 000 českých korún sme vyčlenili pre organizáciuTímy oboch spoločností sú pripravené poskytovať humanitárnu pomoc tam, kde to bude potrebné – na Ukrajine aj na ukrajinských hraniciach so Slovenskom, ktoré sa stalo útočiskom pre ľudí na úteku pred vojnou. Ak sa dostane utečenecká vlna aj do Českej republiky, organizácie budú utečencov podporovať aj tam.Call centrum slovenskej UNIQA zriadilo, ktorí sa rozhodnú odísť. Na linke sa dozvedia všetko podstatné pre svoj príchod a pomoc na Slovensku. V našich kanceláriách UNIQA Michalovce je centrálny sklad pre materiálnu pomoc. Medzi zamestnancami UNIQA sa našla časť kapacity pre ubytovanie a zaistenie potrebnej dopravy a zásobovanie, ktoré sme zatiaľ schopní organizovať a garantovať pre prichádzajúcich kolegov vlastnými silami. Zamestnanci naďalej hlásia svoje možnosti pomoci a to tak na Slovensku ako aj v Českej republike. Ďalšie externé kapacity sú zaisťované koordinačným tímom priebežne podľa aktuálnych informácií a potreby. Doteraz sa nám podarilo dostať do bezpečia asi 150 utečencov z radov zamestnancov ukrajinskej UNIQA s rodinami, ďalšie desiatky sa očakávajú v nasledujúcich dňoch.Vedenie skupiny UNIQA v SR a ČR súčasne vyzvalo všetkých zamestnancov, aby takisto podľa svojich možností prispeli finančným príspevkom obom organizáciám. Popri zaistení základných potrieb, ako je bezpečné prístrešie, voda a jedlo, potrebné oblečenie a hygienické potreby, ide finančná pomoc UNIQA aj na psychologickú pomoc tým, ktorí sa ocitnú v extrémnou mentálnom strese a prežívajú úzkosť z bezprostredného ohrozenia seba aj svojich blízkych. Konkrétne zamerané zbierky na zhromaždenie užitočného vybavenia pre utečencov organizuje UNIQA medzi slovenskými aj českými zamestnancami UNIQA.V tejto súvislosti pomôže UNIQA na Slovensku takisto iniciatíve, ktorá poskytuje bezplatnú psychologickú asistenciu nav ukrajinskom jazyku. V tejto súvislosti pomôže UNIQA na Slovensku takisto iniciatíve, ktorá poskytuje bezplatnú psychologickú asistenciu nav ukrajinskom jazyku. Je určená utečencom, ale aj ďalším Ukrajincom, ktorí žijú na Slovensku a teraz prežívajú strach o svoji rodinu doma. Z občianskeho združeniabude poukázaná dona tento účel čiastka 5000 Eur. Dlhodobej podpore mentálneho zdravia v UNIQA totiž prikladáme veľký význam aj v tejto chvíli, aby sme si zachovali spoločnú vieru v ľudskú vzájomnosť a silu komunity."Komunita a solidárnosť je pevná pôda pod nohami nás všetkých, keď sa zem okolo otriasa," ocenila aktivity koncernu aj lokálnej skupiny, ktorá osobným mailom poďakovala všetkým zamestnancom za prejavy rešpektu spolupatričnosti ukrajinskému ľudu.