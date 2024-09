UNIQA už uzavrela takmer polovicu nahlásených udalostí po povodniach, škody za Česko a Slovensko dosahujú 26,3 mil Eur

Po desiatich dňoch od začiatku nahlasovania škôd už UNIQA uzavrela takmer polovicu nahlásených udalostí – aj v Českej republike (ČR) aj na Slovensku (SR).



Česko - slovenská poisťovňa UNIQA eviduje aktuálne takmer 4329 nahlásených škôd v celkovej výške 26,3 mil Eur.



Aktuálna výška škôd v ČR predstavuje cca 21,7 mil Eur



V SR klienti nahlásili doteraz škody za 4,5 mil Eur



Keďže väčšina škôd sa likvidovala v zrýchlenom konaní – teda bez obhliadok po posúdení zaslanej dokumentácie, takmer polovicu z nahlásených škôd už UNIQA zlikvidovala a vyplatila klientom poistné plnenie. Tým, ktorí o to požiadali, vyplatila zálohy."V takejto kríze musia ľudia zo zasiahnutých oblastí dostať pomoc čo najrýchlejšie a som rád, že za nás hovoria činy. Nehnuteľnosti a domácnosti sú pre ľudí najväčším kapitálom v živote a zničené bývanie si potrebujú obnoviť čo najskôr. Aj vďaka našim investíciám do digitalizácie a procesov dokážeme ľuďom vyplácať odškodnenie rýchlo a efektívne aj pri takýchto katastrofálnych živloch," komentoval výplatu odškodnenia po povodniachAktuálne eviduje UNIQA na Slovensku 2061 hlásení vo výške 4,5 mil Eur, viac akonahlásených udalostí už uzavrela.V ČR eviduje UNIQA 2268 hlásení v celkovej výške cca 21,7 mil Eur auž uzavrela.Výška škôd v oboch krajinách ešte porastie, keďže v týchto dňoch očakávame nahlasovanie poistných udalostí väčšieho rozsahu a upresňovanie škôd na korporátnom majetku.UNIQA odhaduje, žeza obe krajiny zrejme presiahne: z toho cca, ktoré bolo zasiahnuté povodňami v oveľa väčšom rozsahu."Už teraz je zrejmé, že suma za živelné pohromy tento rok aj kvôli aktuálnym povodniam násobne prevýši škody, ktoré spôsobili živly minulý rok, hoci na Slovensku sme mali pomerne ničivé zemetrasenie. Klimatická zmena sa teda prejavuje naplno počas celého roka, od júnových silných dažďov sme prešli rovno k septembrovým záplavám a ešte nevieme, čo prinesie posledný štvrťrok. Rovnako naplno teda musíme reagovať aj my a tejto zmene čo najrýchlejšie prispôsobovať v UNIQA svoje procesy a služby," hovoríPoisťovňa maximálne posilnila všetky svoje kapacity, jej technici sú už niekoľko dní v teréne, vrátane povodňou najviac zasiahnutých oblastí. UNIQA klientom neustále aktualizuje všetky informácie týkajúce sa vybavovania škodových udalostí tu: https://www.uniqa.sk/skody/ a link im zasiela prostredníctvom sms a mailom. Aj vďaka tomu nahlasovanie škôd prebieha rýchlo a hladko – preferovane online, aktuálne sme však mimoriadne posilnili kapacity aj pre telefonické nahlasovanie ľuďom, ktorí zostali po povodniach bez elektriny.V rámci služby Diagnose.me poskytuje UNIQA psychologickú podporu aj v prípade stresu po prírodných katastrofách, keď ľudia stratia celý svoj majetok alebo dokonca svojich blízkych. Využili ju ľudia po ničivom tornáde aj zemetrasení a je k dispozícii aj po povodniach. Vyškolení odborníci im pomôžu zvládnuť prežitú udalosť a upokojiť ich, v prípade, že duševná nepohoda pretrváva, vedia ich nasmerovať k vyhľadaniu odbornej lekárskej pomoci. Bezplatnáje klientom k dispozícii online alebo telefonicky tu: https://www.diagnose.me/sk/partner/uniqaskzivel/coaches Najviac škôd je hlásených zo, najmä z oblasti. Zo živelných rizík dominujú na 1. mieste hlásenia škôd následkom silného dažďa (atmosférické zrážky), nasledujú záplavy a potom poškodenia majetku vplyvom víchrice.Ide napríklad o vytopenie domov, pivníc, záhrad. V niektorých domoch voda dokonca vyrazila pivničné okná a doslova zaplavila pivničný priestor. Silné prívalové dažde tiež spôsobili zatečenie vody do domov cez strechy a následné poškodenie omietok a stien. Klienti tiež hlásili poškodenie elektrických spotrebičov a škody následkom výpadkov elektriny. Máme tiež hlásenia škôd na autách, buď zo zatopenia alebo poškodenia následkom pádu stromov.Väčšina zmlúv kryje škody spôsobené povodňou alebo záplavou v rámci základného balíka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.Škody po povodniach či záplavách môžu klienti nahlasovať online prostredníctvom našej webovej stránky https://skody.uniqa.sk/ . Aktuálne sme mimoriadne posilnili kapacity aj prepre ľudí, ktorí po povodni zostali bez prúdu.Stav a riešenie svojej škodovej udalosti môžu klienti UNIQA poisťovne sledovať online na našej stránke www.uniqa.sk Pripomíname, že po povodni či záplave by mali ľudia vykonať všetky opatrenia, aby zamedzili zväčšovaniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame do vyriešenia alebo vykonania obhliadky nevyhadzovať, výnimku tvoria samozrejme prípady, keď je to nevyhnutné z bezpečnostných či hygienických dôvodov."K vybaveniu škodovej udalosti odporúčame priložiť dostatočnú dôkaznú dokumentáciu (detailný zoznam a popis poškodenia vecí a fotodokumentáciu poškodených vecí, " hovoría dodáva: "Ak došlo k poškodeniu motorového vozidla v dôsledku živelnej udalosti, odporúčame všetko zdokumentovať fotografiami a počkať na obhliadku poisťovne, ktorá zistí rozsah škôd. V prípade, že je vozidlo nepojazdné, cez asistenčnú službu si dohodnite odtiahnutie vozidla do servisu, ktorý vykoná jeho diagnostiku."