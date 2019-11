United Airlines odkladá návrat lietadiel 737 MAX

United Airlines Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 16. novembra (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Airlines sa pridala ku konkurenčným aerolíniám a odložila návrat svojich lietadiel 737 MAX do prevádzky na neskoršie obdobie. Pôvodne plánovala vrátiť stroje do prevádzky začiatkom januára, teraz tento termín posunula o dva mesiace.Aerolínie uviedli, že s návratom lietadiel 737 MAX do prevádzky nepočítajú skôr ako 4. marca. Urobili tak krátko po tom, ako odklad návratu svojich strojov do prevádzky oznámili Southwest Airlines a American Airlines.Marcový termín znamená, že stroje 737 MAX budú uzemnené prakticky celý rok, keďže ich stiahnutie z oblohy nasledovalo po druhej havárii lietadla tohto typu, ku ktorej došlo 10. marca v Etiópii. Havária najpredávanejšieho lietadla Boeingu 737 MAX krátko po štarte z letiska v Addis Abebe nasledovala približne päť mesiacov po zrútení prvého lietadla tohto typu, ktoré patrilo indonézskej spoločnosti Lion Air. Pri nehodách zahynulo takmer 350 ľudí.Boeing začiatkom tohto týždňa uviedol, že americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) by úpravy stabilizačného systému, ktorý je považovaný za príčinu pádu lietadiel, mohol schváliť v decembri. Následne niekedy v januári by mohol odsúhlasiť aj zmeny v zaškoľovaní pilotov na nový systém. Veľké aerolínie budú potom potrebovať minimálne mesiac od súhlasu FAA na inštaláciu nového systému a dokončenie preškoľovania pilotov.Nový termín v United Airlines na vrátenie lietadiel 737 MAX do prevádzky, ktorý sa môže opäť zmeniť v závislosti od krokov FAA, bude znamenať ďalšie rušenie letov. V období od novembra do prvých dní marca bude pre uzemnenie strojov zrušených viac než 8500 letov.Ďalšie dve spoločnosti s lietadlami 737 MAX vo svojej flotile, American Airlines a Southwest Airlines, minulý týždeň oznámili, že s návratom 737 MAX do prevádzky počítajú 5. marca, respektíve 6. marca. Najväčšie problémy v dôsledku uzemnenia lietadiel má Southwest Airlines, ktorá má vo flotile najviac týchto strojov, celkovo 34. American Airlines vlastní 24 lietadiel typu 737 MAX.