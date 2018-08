United zvládli ligovú ouvertúru, Mourinho o Pogbovi: Je to monštrum

Na archívnej snímke Paul Pogba. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester United - Leicester City 2:1 (1:0)



Góly: 3. Pogba (z 11m), 83. Shaw - 90.+2 Vardy

Manchester 11. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v piatok v otváracom zápase novej sezóny anglickej Premier League na Old Trafford nad Leicestrom City 2:1.Domáci sa ujali vedenia už v 3. minúte, keď Paul Pogba premenil penaltu. Sedem minút pred koncom stretnutia poistil ich náskok Luke Shaw, ktorý dostal dlhý pas od Juana Matu, obhodil si protihráča a z uhla skóroval. Pre dvadsaťtriročného obrancu to bol premiérový profesionálny gól v 141. zápase. Hosťom sa v nadstavenom čase podarilo znížiť zásluhou kanoniera Jamieho Vardyho, no vyrovnať už nedokázali.Pogba si na rukáv navliekol kapitánsku pásku, čím kormidelníkJose Mourinho utíšil mediálne šumy, podľa ktorých nemá francúzsky stredopoliar pod ním na ružiach ustlané a mohol by mužstvo opustiť.povedal Mourinho.Jeho náprotivok Claude Puel napriek prehre pochválil svojich zverencov.