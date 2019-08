Univerzita Komenského pokračuje s rekonštrukciou internátov

Na snímke pohľad na Átriové domy vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. augusta (TASR) – S rekonštrukčnými prácami na ubytovacích zariadeniach pre študentov v týchto dňoch pokračuje Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Obnovou prechádza ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK, ale aj internát Družba. TASR zo potvrdila hovorkyňa univerzity Lenka Miller.Vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK sa v súčasnosti pracuje na obnove výmenníkovej stanice pre Manželské internáty, dokončujú sa práce na výmene vzduchotechniky v jedálni Venza a začínajú sa práce na obnove určených striech.konkretizovala Miller. Výťahy do výškových budov Šturák a Manželské internáty sú objednané, respektíve zadané do výroby.doplnila hovorkyňa. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK plánuje do konca roka preinvestovať zhruba 600.000 eur z vlastných zdrojov a 1,3 milióna eur od štátu.Viaceré z plánovaných rekonštrukčných prác na Vysokoškolskom internáte Družba UK, ako je výmena okien, balkónových stien, radiátorov, oprava postelí, výmena rozvodov a osvetlenia či oprava striech, sú už dokončené a niektoré sa ešte realizujú.priblížila Miller.Vedenie UK v Bratislave považuje modernizáciu vysokoškolských internátov za svoju prioritu.povedal rektor UK Marek Števček. Ako dodal, pre vedenie UK je dôležité, aby pri úpravách v takom veľkom rozsahu dodržali komfort bývania študentov. Doplnil, že univerzita urobí všetko pre to, aby peniaze na obnovu internátov čerpali efektívne a rýchlo a aby študentom a študentkám zvýšili komfort bývania.V roku 2018 bolo na rekonštrukciu internátov verejných vysokých škôl vyčlenených 20 miliónov eur a začala sa tak najrozsiahlejšia rekonštrukcia ubytovacích zariadení v histórii krajiny. Ďalších 30 miliónov eur budú môcť využiť univerzity na obnovu študentských domovov v rokoch 2019 a 2020.