Na snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) – Univerzita Komenského v Bratislave hľadá dodávateľa nábytku. Najväčšia univerzita na Slovensku na tento zámer vyhlásila užšiu súťaž za odhadovaný milión eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Zo zákazky vyplýva, že nábytok by mal byť dodávaný pre jednotlivé fakulty univerzity, jej samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.Verejný obstarávateľ uvedie presnú definíciu požadovaných tovarov v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.Kritériom výberu bude najnižšia cena pre celý predmet zákazky. Záujemcovia môžu ponuky v rámci tendra predkladať do 20. januára.